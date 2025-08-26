Hacía tiempo que no me enganchaba así a una serie: 8 episodios de puro drama

El pasado 23 de julio se estrenó en Netflix la miniserie dramática turca Cartas desde el pasado (Geleceğe Mektuplar) y poco a poco se está convirtiendo en todo un éxito en la plataforma de streaming. Una original ficción creada por Rana Denizer que navega entre dos tiempos diferentes: El momento en 2003 en el que una profesora de instituto propone a sus alumnos escribir cartas a su yo futuro y 2023 cuando la hija de la profesora encuentra esas cartas que cambiarán su futuro. Una emotiva historia que está conquistando a los usuarios de Netflix en la que sus protagonistas van descubriendo el poder de la amistad, el amor, los secretos y la fuerza del pasado. Esta serie es una buena opción para los que están buscando una serie en el catálogo de Netflix la que las emociones estén en todo momento a flor de piel y que ofrezca dramas humanos que enganchan desde el primer episodio.

La serie Cartas desde el pasado cuenta con solo 8 episodios de unos 40 minutos aproximadamente de duración y ha contado como protagonistas con actores conocidos de las series turcas como Gökçe Bahadır, Selin Yeninci o Erdem Şenocak . Esta serie sorprende por su ágil ritmo y por la forma en la que se sumerge en las historias de los protagonistas. Poco a poco se va contando cómo han cambiado las vidas de los protagonistas después de estos veinte años y cómo el pasado ha impactado en el presente. Una serie que no debes dejar de ver si te encantan las ficciones que bucean en los secretos del pasado.

¿De qué trata la serie Cartas desde el pasado?

Esta serie cuenta la historia de una profesora de instituto de literatura que en 2003 propone a sus alumnos escribir cartas dirigidas a su yo del futuro. Esta idea es parte de la campaña Cartas desde el pasado del servicio de correos turco y la idea es que las cartas sean entregadas veinte años después, en 2023, para que las futuras generaciones conozcan lo que pensaban los estudiantes hace veinte años.

En 2023 Elif, la hija de la profesora de instituto, descubre por casualidad en su vivienda la olvidada colección de cartas antiguas y lo que le parece una casualidad curiosa se convierte en un gran misterio que va cambiar su vida para siempre. Poco a poco se da cuenta de que las cartas empiezan a cambiar la vida de quienes las escribieron. La propia Elif se da cuenta de que ella misma está sintiendo que su vida está cambiando a todos los niveles.

Elif decidirá ir descubriendo quién escribió cada carta, qué secretos escondían y cómo estos impactarán en la vida de los destinatarios. Pronto se da cuenta de que cada carta se refiere a decisiones que cambiaron el pasado de las personas que las habían escrito. En estas cartas Elif descubre pistas ocultas sobre vidas pasadas y secretos familiares.

El reparto de esta serie dramática

Las protagonistas de esta serie son las actrices Günes Sensoy, la que hemos visto en la ficción Mustang: belleza salvaje, que da vida a Elif Ayar, la hija de la profesora que encuentra la colección de cartas, e Ipek Türktan, que ha participado en Leyla ile Mecnun y en esta serie interpreta el papel de su madre Fatma Ayar. Además, en el reparto están los actores Gökçe Bahadir (Club Estambul) que da vida a Zuhal, Onur Tuna (Pecado original) a Mert, Selin Yeninci (Tierra amarga) a Banu y Erdem Senocak (Sobre hierbas secas) a Murat. También en el reparto están los actores İpek Türktan como Zuhal, Saygın Soysal, Banu Fotocan, Pelin Karahan, y Yusuf Akgün, entre otros.

Esta serie es una buena opción para los que disfrutan con series que se centran en los sentimientos de sus protagonistas. Aunque se centra en los dramas personales de los protagonistas, no resulta melodramática y va contando con sin caer en la lágrima fácil sus historias y secretos. Cartas desde el pasado es una original ficción emotiva que ha conquistado este verano los corazones de los usuarios de la plataforma de streaming Netflix.

Sobre si habrá una segunda temporada de Cartas desde el pasado como están preguntando muchos de sus seguidores en las redes sociales, Netflix por ahora no ha confirmado nada. Pero si nos fijamos en el final, nos daremos cuenta de que deja bien atadas las historias de sus protagonistas ya que se descubren varios secretos y algunos de sus personajes deciden comenzar una nueva vida lejos y olvidarse del pasado.

En Netflix se pueden encontrar otras series turcas que han conquistado a los usuarios de la plataforma de streaming como Nos conocimos en Estambul, Club Estambul, Medianoche en el Pera Palace, Hakan, el protector, Fatma, Masum, Love 101, Cruce o The Gift, entre otras muchas.