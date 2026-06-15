Abogados Cristianos denuncia al musulmán que atacó con un puñal a un policía gritando «¡Alá es grande!»

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado ante el Tribunal de Instancia de Mislata (Valencia) una denuncia contra un ciudadano musulmán de origen gambiano que resultó detenido tras intentar matar con un cuchillo a un subinspector de la Policía Nacional al grito de «¡Alá es grande!». El ataque se produjo durante una intervención policial en una vivienda de Chirivella (Valencia), el pasado 26 de mayo, tal como publicó entonces OKDIARIO. Abogados Cristianos interpone la denuncia por los supuestos delitos de intento de homicidio y atentado contra agente de la autoridad al considerar que el ataque iba directamente dirigido a acabar con la vida del citado subinspector.

Según publicó entonces también OKDIARIO, al llegar la patrulla, el solicitante de ayuda les contó que su compañero de piso, también gambiano, se dedicaba a consumir marihuana y a recitar versos del Corán que escuchaba a todo volumen, encerrado en su habitación. Al invitarle a salir de su habitación, el inmigrante se abalanzó sobre el policía, un subinspector, e intentó clavarle en el cuello un cuchillo de cocina de tamaño considerable. El agente esquivó la puñalada en el cuello, pero no pudo evitar que el inmigrante le clavara el cuchillo en un hombro, aunque el chaleco de protección que portaba el policía le salvó de sufrir heridas de gravedad.

Otros dos policías nacionales resultaron heridos durante la intervención para desarmar y detener al inmigrante que apuñaló al policía. Durante la refriega, el joven de 26 años intentó arrojarse por la ventana, tras pedir a los agentes que le «sacrificaran» en el nombre de Alá.

Abogados Cristianos sostiene que la agresión constituye una tentativa de homicidio plenamente consumada «en fase ejecutiva», ya que el atacante utilizó un arma «potencialmente letal y dirigió el ataque hacia una zona vital del cuerpo con la evidente intención de matar».

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha denunciado al respecto que «cada vez son más frecuentes protagonizados por individuos radicalizados que utilizan consignas islamistas», a la vez que ha señalado que las instituciones «no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras aumenta esta amenaza para la seguridad y la convivencia de todos los españoles».

Se da la circunstancia de que solo cinco meses antes de estos hechos, un sintecho español de origen marroquí con problemas mentales recibió dos disparos en una pierna tras atacar en una calle de Murcia a la Policía Nacional armado con unas tijeras y al grito de «Alá es grande». Ni el Ministerio del Interior, ni la Delegación del Gobierno informaron de los hechos a pesar de que no se investigan ni se consideran un ataque terrorista de carácter yihadista. El sindicato JUPOL acusó a Interior de ocultar y minimizar los hechos.