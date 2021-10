El ciudadano de origen magrebí que agredió brutalmente a un inspector de la Policía Nacional de Zaragoza ha sido finalmente detenido hoy en Alicante acusado de un delito de lesiones y atentado contra agente de la autoridad. El detenido tiene 29 años y preparaba su huida del país.

En dicha detención, que se ha producido sobre las 14:40 horas de hoy en la calle Guardiola de la ciudad de Alicante, han participado agentes de la Brigada de Policía Judicial de Zaragoza, la Brigada de Policía Judicial de Alicante y Sistemas Especiales de Madrid. Los investigadores, desde el momento de la agresión han seguido la pista de este individuo, que tenía la intención clara de abandonar el país, localizándole finalmente en un domicilio de la ciudad alicantina, Allí se encuentra detenido a la espera de su paso a disposición judicial, que se producirá los próximos días.

El vídeo de la agresión en Zaragoza en el que se observa la actitud desafiante del agresor cuando el agente-que no se encontraba de servicio- le solicita pacíficamente que se ponga la mascarilla, se hizo viral en las redes sociales y ha sido determinante para localizar al agresor. La Policía llegó a pedir la colaboración ciudadana para su identificación.

Este suceso, que ha hecho saltar la alarma sobre la necesidad de restablecer el principio de autoridad, no ha sido un caso aislado. Las agresiones a policías han aumentado en los últimos dos años según indican desde los sindicatos profesionales y contó OKDIARIO.

La agresión en Zaragoza tuvo lugar sobre las 04.00 horas de la madrugada, en la avenida de Madrid, cuando el inspector pidió al individuo que cumpliera la normativa sanitaria y se pusiera la mascarilla porque estaba viajando en un medio de transporte público.

El inmigrante comenzó a increpar al agente, incluso le gritaba que «si tenía cojones» bajara del autobús para solucionar el problema a golpes. El agente, que a pesar de los aspavientos del agresor se mantuvo impasible y no entró en las provocaciones del delincuente, fue sorprendido cuando el agresor se abalanzó sobre él, momento en el que cayó en uno de los asientos, donde recibió varias patadas y puñetazos, todo sin defenderse de las agresiones mientras otros usuarios se echaron encima del joven para evitar daños mayores.

Al detenido se le imputa un delito de lesiones y otro de atentado contra agente de la autoridad. Asimismo, será propuesto para una sanción sanitaria por incumplimiento de las normas sanitarias que exigen el uso de la mascarilla para evitar contagios por el Covid-19 en espacios cerrados.

Por su parte, el inspector de policía abandonó en la tarde del lunes el centro sanitario tras recibir el alta. El parte médico reflejaba la presencia de un derrame en el ojo y magulladuras en todo el cuerpo, principalmente en la cabeza, por lo que tuvieron que realizarle pruebas para descartar daños internos.

El portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Morales, ha hecho un llamamiento para que se restablezca el principio de autoridad que se ha perdido entre los jóvenes, como demuestra esta agresión en Zaragoza. Desde el SUP apuestan por la educación desde las escuelas para que se recupere ese principio, sobre todo en la franja de 18 a 25 años, considerados muy críticos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, este sindicato ha anunciado que se personarán como acusación particular contra el autor de esta brutal agresión.

En referencia a los datos de agresiones a policías, desde SUP han informado de que 2021 se cerrará con 9.000 casos de agresiones y atentados a funcionarios de Policía, mientras que en 2020 rondaron las 8.000 y en 2019 fueron unas 6.500 aproximadamente.