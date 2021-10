La Policía Nacional está volcada en detener al joven marroquí que propinó este fin de semana una monumental paliza a un agente fuera de servicio en un autobús urbano de Zaragoza. El joven está en situación de estancia irregular y se baraja la posibilidad de que haya salido de la ciudad. Los agentes han pedido la colaboración ciudadana para ubicar a este violento.

La paliza tuvo lugar sobre las 04:00 horas del domingo, en la avenida de Madrid, cuando el inspector viajaba como pasajero. Varios usuarios del autobús pidieron al joven que cumpliera la normativa sanitaria y usara la mascarilla porque estaba viajando en un medio de transporte público urbano donde no se puede respetar la distancia de seguridad y se está bajo techo.

Al identificarse como policía, el agresor comenzó a amenazarle y a propinarle golpes en el pecho hasta que acabó tirándolo al suelo. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han confirmado a OKDIARIO que no se ha detenido todavía al atacante, ya que se dio a la fuga tras la agresión. El policía ha estado en observación en un centro hospitalario por un posible derrame en el ojo. No obstante, la situación no reviste gravedad.

Fuentes del entorno del policía indican a OKDIARIO que el agente ya está en casa. Tuvo que volver a Urgencias una segunda vez por el dolor de la herida que tiene dentro del ojo. Además, está «muy dolido» por el incremento de este tipo de agresiones. Igualmente, recibió insultos y amenazas de extrema gravedad.

Hay varios testigos que están dispuestos a declarar y el agente va pedir el ingreso en prisión del agresor. Si el Juzgado acepta el cargo de delito de odio podría suponer una condena de hasta cinco años de cárcel.

Apoyos

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha indicado este lunes que está a la espera de que el autor de la agresión «sea detenido cuanto antes». Del mismo modo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha convocado ante la Jefatura Superior de Policía una concentración en señal de protesta por dicha agresión, a la que ha asistido el regidor. «Únicamente espero que este indeseable sea detenido cuanto antes, y que lo pague con todo el peso de la ley». El primer edil ha insistido en la necesidad de «reforzar» la figura de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Cabe recordar que, además, el pasado 12 de octubre, un subinspector de la Policía Nacional sufrió otra agresión, en el barrio zaragozano de Casablanca. José Luis Román, destinado en Tudela, pero residente en la capital aragonesa recibió el pasado 12 de octubre, a las 12.00 horas, una paliza, mientras tenía lugar el Tragachicos, un acto tradicional de esta Semana Cultural del Pilar. Al llegar a un supermercado había una persona en la calzada y le pidió que se subiese a la acera para aparcar. Accedió «sin ninguna pega», y durante la maniobra, éste golpeó el espejo retrovisor y propinó una patada en la parte trasera del vehículo.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, también ha acudido al acto de repulsa. «Asistimos a esta concentración para condenar y visibilizar el buen trabajo que hace la Policía, incluso fuera de servicio, aunque lamentablemente existen casos como el ocurrido al agente este pasado sábado», ha comentado.

Los policías «no coartan la libertad de nadie», ha continuado Serrano, y «no interrumpen ningún acto lúdico ni festivo». «Siempre que haya actitudes como las que se han vivido en los últimos días, nuestro gesto será de repulsa», ha declarado como recoge Europa Press.

Por su parte, el secretario provincial del SUP, Ángel Mena, ha adelantado que el sindicato se va a personar en la causa como acusación particular, y a solicitar «condena por delito de odio en las dos agresiones», en referencia a lo sucedido en el autobús urbano y a la paliza que recibió el agente el día 12 de octubre.

Mena ha criticado que se ha perdido el principio de autoridad y que salga «muy barato agredir a un funcionario público». Además, ha puntualizado: «No tenemos el respaldo institucional ni del ministro, ni de los partidos políticos, ni de nadie».

Más agresiones

El secretario de Asuntos Jurídicos del sindicato Justicia Policial (Jupol) en Zaragoza, Antonio Elijarde, ha agregado que los casos de atentados a agentes de la autoridad han subido en las últimos años entre un 20 y 25 %.

«Las agresiones a los policías salen muy baratas, y deberíamos considerarnos autoridad, incrementando así las sanciones y penas», ha subrayado Elijarde. Además, ha remarcado que muchas veces, los policías «no actúan como deberían por miedo a ser grabados y a la opinión pública» y «parece que se está tomando como diversión agredir a la policía».

«Hay cierta parte del Gobierno que no condena, incluso justifica este tipo de agresiones», ha criticado. Por ello, desde Jupol se va a impulsar una reforma legislativa para intentar endurecer las penas, el delito de atentado y el de resistencia grave a agente de la autoridad porque «basta de multas irrisorias, hay que poner delitos de prisión», ha demandado Elijarde.

También Jupol se personará como acusación particular en el caso de agresión al Policía en el interior del autobús y en el de los disturbios registrados en la noche del 11 al 12 de octubre en el Casco Viejo, «porque vemos una indefensión».

A las peticiones de reforma en la legislación, Jorge Azcón ha remarcado que el Partido Popular ha presentado en el Congreso una medida «para reforzar el carácter de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», que se debatirá este jueves. «Ese es el camino», ha valorado el alcalde zaragozano, «no solamente la condena unánime de todos los que nos consideramos demócratas y la repulsa más absoluta de este tipo de actividades».

Además, sobre los datos de detenidos por la Policía Local en la semana del Pilar de 2021, el alcalde ha considerado «no han sido muy distintos a los de 2019», e incluso alguno menos, aunque «la preocupación del Ayuntamiento de Zaragoza es máxima».