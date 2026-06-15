Admitida una demanda contra la Rectora de la Universidad de Sevilla por ‘enchufar’ a una catedrática

El Tribunal de Instancia –sección de lo Contencioso– ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el presidente de la Comisión de Selección de la plaza del Cuerpo de Catedrático de Universidad, Ramón Espejo, contra la Rectora de la Universidad de Sevilla, María del Carmen Vargas, y la profesora Yolanda Morató. El motivo no ha sido otro que la concesión a Morató de la plaza de catedrática del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad hispalense de una manera irregular.

El presidente de la citada Comisión, Ramón Espejo, catedrático de la Universidad de Sevilla, se negó a firmar el acta que proponía dicho nombramiento por considerarlo fraude de ley. En su demanda, denuncia que esta profesora no cumple con el número de artículos requeridos para alcanzar la acreditación a Catedrática ANECA –Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación en España–, tal y como establecen los criterios de la convocatoria. El pasado 8 de febrero, Espejo presentó una instancia por Registro Oficial a la Rectora en la que advertía de la vulnerabilidad del nombramiento; pese a ello, se le concedió la plaza de catedrática a Yolanda Morató el pasado 26 de febrero.

Ramón Espejo sostiene en su demanda la falta de idoneidad y competencia técnica de la Comisión de Selección. El catedrático apunta a varias razones: la vulneración flagrante de los principios de mérito y capacidad de la candidata, con méritos inexistentes, alteración de la naturaleza de los mismos e incumplimiento de los estándares mínimos para pertenecer al Cuerpo de Catedrático de Universidad.

La demanda aporta dos peritajes

La demanda aporta, además, dos peritajes realizados por académicos independientes, ajenos a la Universidad de Sevilla y a este concurso-oposición. Ambos ponen de manifiesto «la ausencia de normalización bibliográfica, la inconsistencia en las tipologías documentales, la endogamia en una gran parte de las publicaciones aportadas y la inclusión de artículos de divulgación como méritos profesionales de traducción» por parte de la candidata.

Para Ramón Espejo, presidente de la Comisión de Selección al Cuerpo de Catedrático de Universidad, «el acceso a un cuerpo docente universitario, y muy especialmente al de Catedrático de Universidad, debe ser el resultado de una valoración objetiva, rigurosa y contrastada de los méritos y la capacidad del candidato».