Semana de vértigo en la investigación judicial por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, durante un paseo en compañía de su hijo Jonathan en la montaña de Monserrat. Este martes y el próximo viernes, el núcleo duro de la familia desfila ante la juez de Martorell para aclarar las relaciones entre el padre y el hijo investigado por su homicidio.

Fuentes del caso confirman a OKDIARIO que la terapeuta, señalada como sospechosa por la juez, comparece como testigo con el ánimo de colaborar con la juez en aclarar el contexto de los mensajes que se han presentado como acusatorios contra Jonathan, y la familia considera que están fuera de contexto.

En cualquier caso, la terapeuta, que trataba a padre e hijo para mejorar sus relaciones, no está amparada por el secreto profesional. No está colegiada en España y deberá responder a las preguntas de la juez si esta lo estima conveniente.

La juez la considera sospechosa

Hay que recordar que la juez del caso sospecha firmemente de la terapeuta y quiere aclarar el papel de la supuesta psicóloga en la relación entre el padre y el hijo porque, en una resolución anterior, la magistrada dejó caer que la terapeuta podría haber «incitado» a Isak Andic a dar la herencia en vida a su hijo, en concreto 40 millones de euros, para cerrar sus desavenencias.

En uno de sus últimos autos, la juez ordenaba a los Mossos investigar la participación de terceras personas en el supuesto crimen del fundador de Mango, en alusión a la terapeuta.

La viuda cobra 27 millones de la familia

El testamento de Isak Andic, el hombre más rico de Cataluña, repartía su fortuna de miles de millones de euros a partes iguales entre sus tres hijos (Jonathan, Judith y Sarah) y dejó algunas cantidades de dinero y bienes a otras personas como su viuda Estefanía Knuth, a la que dejó 5 millones de euros.

Estefanía consideró que la cantidad era insuficiente, pidió 70 millones y ha acabado aceptando 27 millones de euros del testamento de su ex pareja.

Estefanía Knuth, deberá explicar este martes por qué Jonathan Andic la llamó a ella primero el día en que su padre cayó por un barranco cuando caminaban juntos por un camino de Montserrat.

Hoy Estefanía Knuth también tendrá que explicar la relación entre el padre y el hijo antes del fatal accidente y si, verdaderamente, ambos se llevaban mal. Precisamente, la investigación de los Mossos d’Esquadra por el supuesto homicidio de Isak Andic a manos de su hijo Jonathan, parte de las supuestas declaraciones de la viuda sobre la mala relación entre ambos.