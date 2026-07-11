OKDIARIO con el dispositivo policial que acompañará a los vecinos a recoger sus enseres: «No saben lo que se van a encontrar»

Los servicios de emergencias llevan horas trabajando para tratar de controlar el fuego provocado en Los Gallardos y en el que han fallecido 12 personas, varios heridos y 1.448 evacuados. Las llamas ya han calcinado más de 6.000 hectáreas.

OKDIARIO se encuentra en el control de la Guardia Civil que no permite el acceso a Bédar hasta este momento, que se están organizando junto a miembros de Protección Civil, Policía Local y también la unidad especial ARS (Agrupación de Reserva y Seguridad) de la Benemérita para que vecinos de zonas afectadas, como Bédar, puedan subir a por enseres, comida, mantas o ropa.

La incertidumbre rodea a los vecinos, que no saben qué se van a encontrar cuando accedan a sus viviendas después de 48 horas desde que fueron evacuados. Este periódico ha hablado con algunas de las personas que el jueves abandonaron sus casas y aseguran que no saben lo que se van a encontrar ahora cuando suban a sus hogares.

También se están organizando muchas protectoras de animales que van a subir arriba para hacerse cargo de los animales, si necesitan comida o bebida, incluso bajarlos y rescatarlos si lo ven necesario.

Las asociaciones animalistas Eleos y Furia Almería han iniciado distintas campañas para la recogida de alimentos y materiales para atender a los animales que se han visto afectados por el incendio forestal de Los Gallardos.

Las entidades han establecido distintos puntos de recogida en Huércal de Almería y en Garrucha donde poder acopiar mantas, toallas, transportines, comederos, bebederos, piensos, alimentos, jaulas, correas, bozales o material sanitario con los que atender a los animales.