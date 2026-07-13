El biólogo experto en plagas que lo dice sin rodeos: «Las cucarachas se están haciendo resistentes a los insecticidas y están evolucionando»

Las cucarachas se están haciendo resistentes a los insecticidas, un experto especialista en plagas lo dice sin rodeos, están evolucionando. Nos hemos acostumbrado a usar una serie de químicos que lo que hacen es acabar con las plagas, pero a un precio que nos costará saber. Será el momento de conocer en primera persona cada detalle que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Estos cambios que tenemos por delante serán los que nos afectarán de lleno.

A la hora de apostar claramente por unos insectos que parecerá que nos da algunos pequeños detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días un detalle realmente sorprendente. Una novedad que, podría acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que luchamos contra una plaga que parece que no desaparece. Con el buen tiempo van llegando estos insectos que parece que son una de las plagas más peligrosas a las que nos enfrentamos. Las cucarachas acabarán marcando una diferencia importante en unos días en los que nos damos cuenta de que hay algo que no termina de funcionar.

Lo dice un experto en plagas sin rodeos

La realidad es que nos enfrentamos a una combinación de elementos que van llegando a toda velocidad. Con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos harán incluso cambiar por completo nuestro día a día. Es hora de saber qué es lo que realmente puede acabar siendo esencial.

En nuestras casas las plagas parece que llegan a toda velocidad y no se detienen. Son un problema que va en aumento y que podría acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Estos insectos pueden convertirse en estos días en los que realmente puede acabar llegando un cambio a toda velocidad.

Estaremos muy pendientes de esta situación que puede cambiar por completo la manera de adaptar nuestras casas a unos insectos que parece que se vuelven más fuertes por momentos. Estas cucarachas que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Lo normal sería acabar de una vez por todas con ellas, pero por mucho insecticida que usemos, las vemos evolucionar y mutar. Desaparecer ante un detalle que puede acabar siendo el que nos hará usar estos insecticidas de otra manera.

Las cucarachas se están haciendo resistentes a los insecticidas y están evolucionando

Los insecticidas ya no actúan de la misma manera con unas cucarachas que pueden darnos más de una sorpresa inesperada. Pueden evolucionar hasta ser totalmente ajenas a una manera de intentar controlar esta plaga que realmente puede ser esencial en estos días en los que cada gesto cuenta.

Tal y como nos explican los expertos de Reale nos dan con algunos remedios naturales para intentar combatir esta plaga que llega puntual a nuestras casas:

La lavanda: además de dar un aroma agradable al ambiente, repele este tipo de insectos.

La cebolla y polvo bórico: además de barato, es muy efectivo. Basta con mezclar media cebolla troceada, media taza de harina, medio vaso de cerveza o agua, una pizca de azúcar y 3 cucharadas de polvo bórico (se puede adquirir en farmacias y droguerías). Esta mezcla la colocamos en pequeños recipientes como tapones de plástico y los colocamos en las esquinas del hogar. Cuidado con los niños y los animales domésticos, es tóxico.

Azúcar y bicarbonato sódico: una trampa muy curiosa. Esta mezcla hará que el azúcar atraiga a estos insectos mientras que el bicarbonato acabará con ellas al ingerirlo.

Pepino: su olor ahuyenta a estos insectos, pero cuidado, recuerda no dejarlo mucho tiempo ya que cuando comienza su descomposición, el olor puede atraerlas.

También nos explican los pasos que debemos seguir a la hora de contratar a un buen exterminador que sea capaz de acabar con estas plagas que acabarán siendo cada vez más y más fuertes:

Estudio previo de la situación: recoge información dentro del hogar y en las zonas comunitarias, realiza informes de antecedentes, recoge muestras y establece un calendario con las acciones a desempeñar donde recogerá el procedimiento, horarios, medidas de seguridad y el personal involucrado.

Programa de actuación: procederá al control de la plaga y a dar instrucciones sobre las zonas de actuación para evitar reacciones adversas en las personas del hogar y la comunidad que puedan contrarrestar la efectivad y afectar a su salud.

Evaluación y control: una vez terminado el proceso de desinfección, controlar y adaptar estas medidas a los resultados es esencial para cumplir el objetivo de exterminio. Además, es posible que te ofrezca información para evitar que reaparezcan.

Es cuestión de usar los remedios necesarios para acabar con estas molestas cucarachas o, al menos minimizar sus efectos.