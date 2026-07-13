El nuevo Atlético inicia con el debut de Gabi y presentación de Hjulmand: «Veo a estos jugadores como héroes»

Vuelta al cole para el Atlético. El Centro Deportivo de Majadahonda ejerció como destino de los futbolistas rojiblancos disponibles para la ocasión. No muchos, ya que el grueso del equipo se encuentra al otro lado del Atlántico para las semifinales del Mundial. Llorente, Pubill y Baena con España y Juan Musso, Nahuel Molina, Nico González, Julián Álvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone con Argentina. Por lo que la sesión ha tenido pocos jugadores del primer equipo y muchos canteranos.

Fue el primer y penúltimo entrenamiento antes de iniciar camino este martes a Los Ángeles de San Rafael, el campamento base para la pretemporada. Lo emprenderán después de ejercitarse a las nueve de la mañana en Majadahonda. Simeone cuenta con diez jugadores del primer equipo, con mayor y menor protagonismo. Oblak, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Koke, Barrios, Mendoza, Lemar, Lookman y Carlos Martín.

La sesión de este lunes estuvo marcada por la presencia de canteranos, hasta 17. Esquivel, Dani Rubio y Diego Piqueras; Dani Martínez, Jorge Domínguez, Puric, Julio, Boñar y Romeo Hueso; Morcillo, Castillo y Rayane; y Arnau, Iker Luque, Koke Mota, Cubo y Sergio Esteban. Todo bajo la atenta mirada de Gabi, nuevo asistente de Simeone. Se le vio dando indicaciones y con mucha participación en el entrenamiento.

No estuvieron presentes ni Cardoso, que sigue recuperándose de su lesión en el tobillo, y tampoco Hjulmand, cuyo día fue más burocrático que otra cosa. Se presentó como jugador del Atlético en el Metropolitano. «Fue fácil tomar la decisión de fichar por el Atlético. Era una oportunidad muy atractiva. Es un club muy respetado en Europa. Los entrenadores, los jugadores… Los veo como héroes sobre el campo. La pasión que tienen hace que sea un destino muy especial», dijo el danés durante su puesta de largo.

El Atlético ficha jerarquía y, especialmente, despliegue. Hjulmand abarca el centro del campo y se posiciona como nexo del equipo. El danés es un perfil más físico que Cardoso, con el que competirá por un puesto. También con el renovado Koke y Barrios. Sin balón es un recuperador nato, fruto de su buen posicionamiento táctico. Con balón es práctico. Es más de asegurar el pase que de arriesgar en conducción o con un regate innecesario.