La clasificación de España a semifinales del Mundial también aplaza el debut del Atlético en Liga

En este Mundial de mases. Más selecciones, más sedes, más semanas, más distancias, más calor, más normas… Más, más, más y más. También hay más damnificados: las Ligas. La española tiene fijado su inicio para el fin de semana del 14 al 16 de agosto, aunque para dichos días habrá varios equipos que no podrán jugar. El Atlético de Madrid es uno de ellos. Su debut, ante el Málaga, tendrá que buscar otra fecha.

El motivo es la clasificación a semifinales de España, ya que el equipo rojiblanco cuenta con Llorente, Pubill y Baena. Y la Liga es clara. Todos los equipos que tengan algún futbolista en la fase final del Mundial, comenzarán la Liga un fin de semana más tarde, el comprendido entre 21 y 23 de agosto. El fin es que todos los futbolistas tengan un mínimo de tres semanas de vacaciones y otras tres de pretemporada.

Los clubes han aceptado este inicio de curso anómalo, que podría tener hasta cinco partidos aplazados en la primera jornada, para satisfacer la demanda de las televisiones, que para muchos clubes son su principal fuente de financiación. El Atlético podría aportar más de un tercio de su plantilla a semifinales si acceden Argentina (Juan Musso, Nahuel Molina, Nico González, Julián Alvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone) y Noruega (Sorloth).

También se ha aplazado el inicio en Liga del Barcelona y Real Madrid

Los blancos debutarían una semana después, en la segunda fecha contra el Espanyol, al que visitarán en Cornellá. En semifinales cuentan con las presencias de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni y Konaté por parte de Francia. Cucurella con España y la posible clasificación de Bellingham con Inglaterra. Tampoco debutará en la primera jornada el Barcelona.

El conjunto culé ya tiene de forma segura a Koundé (Francia) y a Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal (España) en semifinales. Por lo tanto, la primera jornada de Liga, que estaba programada para el fin de semana del 15-16 de agosto, y que iba a medir al Barcelona contra el Athletic Club en el Camp Nou, queda aplazada.