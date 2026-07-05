El Real Madrid-Real Sociedad se aplazará: al menos un madridista jugará las semifinales del Mundial

El Real Madrid-Real Sociedad debe ser aplazado. Javier Tebas prometió que aquellos equipos con jugadores que lleguen a semifinales del Mundial 2026 pospondrían su debut del fin de semana del 15 al 17 de agosto al del 22 al 24. Ese es el caso de los blancos, puesto que al menos uno de sus futbolistas alcanzará dicha ronda.

Tras las victorias de Marruecos contra Canadá y de Francia contra Paraguay, ya está asegurado que habrá representación madridista en semifinales del Mundial. Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni y Konaté o Brahim Díaz en solitario serán esos jugadores que obligarían a la Liga a retrasar en el calendario ese Real Madrid-Real Sociedad de la jornada 1.

De confirmarse, los blancos debutarían una semana después en la segunda fecha contra el Espanyol, al que visitarán en Cornellá. Las posibilidades son más amplias, ya que sumará más jugadores con opciones de semifinales porque España (Marc Cucurella) o Portugal (Bernardo Silva) pasará a cuartos y, por el otro lado del cuadro, también están Vinicius (Brasil) y Jude Bellingham (Inglaterra) con garantías de llegar a esa ronda previa a la final por el título.