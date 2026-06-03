La pequeña empresa alerta de la falta de mano de obra en Baleares: 8.200 puestos vacantes en mayo

La pequeña empresa alerta de la falta de mano de obra en Baleares: 8.200 puestos vacantes quedaron en mayo, lo que supone un incremento del 20,01% respecto a las 6.912 del mismo mes de 2025, según Infojobs.

En relación a esta problemática, PIMEM calificaba esta semana de «demasiado buenos» las cifras de desempleados, ya que, a pesar de la dinámica positiva de nuestra economía, «se pone de manifiesto el grave problema que supone la falta de mano de obra en un mes de junio».

Cada día son más las asociaciones que internamente comunican sus verdaderos problemas para completar las plantillas y afrontar la temporada alta. En este sentido, el presidente de la Federación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa, Jordi Mora, asegura que «el impacto de estos buenos datos nos sitúa en un mercado laboral muy tensionado que puede tener un impacto directo en forma de costes y similares a los costes del absentismo laboral que se mueve en torno a un 5% y 9%».

Para PIMEM, los buenos datos conocidos arrojan muchas dudas sobre la capacidad de crecer o la viabilidad de mantenerse por parte de algunas empresas al no tener mano de obra con la que cubrir puestos de trabajo de todo tipo.

«Se está produciendo un desequilibrio y muchas pymes no tienen la capacidad ni de encontrar, ni negociar ni contratar personal, sea o no sea calificado. Es evidente que el tamaño de la empresa influye en la capacidad y en momentos como éstos, todo se complica aún más».

Más allá del protagonismo habitual del turismo, el crecimiento de las vacantes en Baleares ha estado marcado en mayo por el crecimiento de la categoría de compras, logística y almacén. Esta registra un incremento mensual de 1.561 vacantes, que prácticamente duplica las de abril, 786.

Infojobs ha destacado el buen comportamiento de atención al cliente que, con un crecimiento intermensual del 44%, ha registrado 551 puestos de trabajo ofertados y se ha situado como la segunda categoría con mayor número de candidatos.

El 42% de las ofertas de empleo publicadas durante el pasado mes de mayo en el archipiélago no requerían experiencia, la mayoría en sectores como las compras, logística, comercial o atención al cliente. Destacan perfiles como camarero, mozo de alquiler o conductor de vehículo de reparto.

Un total de 2.154 puestos de trabajo ofrecían contrato indefinido, lo que representa el 25,9% del total. Los de duración determinada, 2.253, suponen el 27,1%. La mayoría, el 56,7%, eran a tiempo completo, mientras que el 26,8% eran a tiempo parcial.

En el conjunto de España se registraron en mayo 246.645 vacantes de empleo, un crecimiento intermensual del 23% e interanual del 7%. El turismo y la restauración superaron las 19.000 vacantes.