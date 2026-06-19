De la Fuente lo tiene claro: modificaciones sin revoluciones

España ya no tiene margen de error. El empate frente a Cabo Verde en el estreno mundialista ha convertido el partido del próximo domingo ante Arabia Saudí en una cita de máxima exigencia para los hombres de Luis de la Fuente. La Selección necesita una victoria que le permita encarrilar su clasificación para los octavos de final y evitar que el duelo frente a Uruguay en Guadalajara se convierta en una auténtica final. Por ello, el seleccionador tiene decidido mover algunas piezas de su equipo.

No se esperan grandes revoluciones. De la Fuente sigue confiando plenamente en el bloque que le ha llevado a conquistar la Eurocopa y a aterrizar en Estados Unidos con la etiqueta de favorita. Sin embargo, también es consciente de que algunas de las decisiones tomadas frente a Cabo Verde no funcionaron como esperaba.

La principal conclusión que dejó el debut es que el plan inicial no salió bien. Gavi actuó como extremo izquierdo y nunca terminó de encontrar su sitio. España perdió profundidad por banda y tampoco logró generar superioridades cerca del área rival. Además, Pedri estuvo demasiado lejos del balón durante buena parte del encuentro. El canario sólo comenzó a dominar el juego cuando retrasó varios metros su posición y pasó a participar más en la construcción.

Tampoco funcionó el ataque como esperaba el cuerpo técnico. Mikel Oyarzabal pasó demasiados minutos desconectado del juego y llegó a estar más de media hora sin entrar en contacto con el balón. Una situación que España no puede permitirse en un partido de la trascendencia del que disputará ante Arabia Saudí.

Por todo ello, Luis de la Fuente prepara varios retoques. El primero tiene nombre y apellidos: Lamine Yamal. El futbolista del Barcelona apunta a titular después de revolucionar el encuentro frente a Cabo Verde. Su entrada cambiaría por completo el panorama ofensivo de la Selección y el principal damnificado sería Ferran Torres, que no logró marcar diferencias en el estreno.

Otro de los cambios que gana fuerza es la entrada de Dani Olmo por la banda izquierda. El jugador catalán aporta movilidad, capacidad para aparecer entre líneas, llegada al área y una facilidad especial para interpretar los espacios. Son precisamente algunas de las virtudes que más echó de menos España en el primer partido del Mundial. Su presencia permitiría generar más asociaciones cerca de la portería rival y aumentar la producción ofensiva del equipo.

También sigue sobre la mesa la necesidad de encontrar la mejor versión de Pedri. En el cuerpo técnico consideran fundamental que el centrocampista sea el faro del equipo y para ello debe participar más en la elaboración. Eso podría abrir la puerta a la entrada de Mikel Merino por Fabián Ruiz, aunque esta modificación parece menos probable y, a día de hoy, Fabián mantiene ventaja para conservar su puesto.

Rodrigo no se toca… de momento

Quien sí tendrá una segunda oportunidad será Rodri. El centrocampista del Manchester City estuvo lejos de su mejor nivel frente a Cabo Verde, pero sigue siendo una pieza absolutamente indiscutible para Luis de la Fuente. España necesita recuperar cuanto antes a uno de sus grandes líderes si quiere evitar complicaciones innecesarias.

La Selección está obligada a reaccionar. Luis de la Fuente sabe que el equipo tiene mucho margen de mejora respecto a lo mostrado en Atlanta y confía en que estos ajustes sean suficientes para recuperar la mejor versión de España. Porque en un Mundial no siempre hacen falta revoluciones. A veces basta con tocar las teclas adecuadas.