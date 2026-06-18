Raphael Claus, un árbitro de grandes citas para una España sin margen de error ante Arabia Saudí

Raphael Claus será el encargado de arbitrar el partido que enfrentará el próximo domingo a España y Arabia Saudí en Atlanta. El árbitro brasileño estará al frente de un encuentro que ha ganado una enorme importancia para los de Luis de la Fuente después del inesperado empate frente a Cabo Verde en el debut mundialista.

La FIFA ha apostado para esta cita por uno de los árbitros con más experiencia y prestigio de Sudamérica. Nacido hace 46 años en Santa Bárbara d’Oeste, en el estado de Sao Paulo, Claus es internacional FIFA desde 2015 y lleva más de una década dirigiendo encuentros de primer nivel tanto en Brasil como en las grandes competiciones internacionales.

Su currículum habla por sí solo. Estuvo presente en el Mundial de Qatar 2022 y también formó parte del elenco arbitral de las Copas América de 2019 y 2021. Además, dirigió la final de la Copa América de 2024 entre Argentina y Colombia disputada en Estados Unidos, uno de los partidos más exigentes y mediáticos de los últimos años en el fútbol sudamericano.

Tampoco es un desconocido en los torneos organizados por la FIFA. El brasileño también participó en el Mundial sub-20 de 2019, una competición que suele reunir a algunos de los árbitros con mayor proyección del panorama internacional.

El duelo entre España y Arabia Saudí será la primera vez que Raphael Claus arbitre un partido de la selección española. Nunca antes se había cruzado en el camino del combinado nacional y estrenará ese historial en un momento de máxima exigencia para el combinado nacional.

Porque España llega a la cita sin apenas margen de error. El empate sin goles ante Cabo Verde obligó a los de Luis de la Fuente a reaccionar y a sumar una victoria que les permita encarrilar el pase a los dieciseisavos de final. Enfrente estará una Arabia Saudí que también dio la sorpresa en la primera jornada al rescatar un empate frente a Uruguay y que afronta el choque con la misma necesidad de dar un paso adelante.

Por eso, aunque todavía quede una jornada más de fase de grupos, el partido del domingo es importante. España necesita ganar para evitar complicaciones y Arabia Saudí sabe que una victoria le metería en la siguiente ronda. En ese escenario de máxima tensión aparecerá Raphael Claus, un árbitro acostumbrado a dirigir encuentros donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.