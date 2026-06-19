Cubarsí: «El partido contra Arabia Saudí es como final»

Pau Cubarsí fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación desde la sala de prensa de la Baylor School. El central analizó el momento de la selección española a dos días de enfrentarse a Arabia Saudí en Atlanta en un partido capital para los hombres de Luis de la Fuente, que tras empatar contra Cabo Verde en el debut están obligados a reaccionar.

El defensa comenzó hablando de las sensaciones que tienen: «No venimos de jugar un gran partido, pero tenemos las pilas cargadas para dar el nivel, que es lo importante». También habló de las dudas, asegurando que no las tienen. «Hay que confiar siempre. Venimos de 32 partidos invictos y no podemos bajarnos de esta dinámica. Hay que seguir igual».

Cubarsí también habló del mensaje que les ha trasladado De la Fuente: «Hace falta más garra y dar más velocidad al balón. Hay que hacer lo mismo, pero con más intensidad». Además, sobre Lamine, fue claro: «Tenemos una plantilla espectacular y todos rinden a un gran nivel. Sabemos lo que aporta, pero si entra otro compañero lo hará igual o mejor». «Tiene la cabeza muy bien puesta y sabe cómo se siente su cuerpo», añadió.

Analizó su debut en el Mundial: «Es un sueño desde bien pequeño. Lo tenía apuntado en mi libreta. El resultado nos deja cabizbajos, pero sabemos que podemos cambiar la dinámica».

«Pedri es un jugador espectacular que puede jugar en las dos posiciones. Si De la Fuente le pone ahí está bien. Es uno de los mejores del mundo», comentó sobre su compañero de club. Además, aseguró que no ha pensado qué hará si ganan el Mundial: «Primero lo ganamos y luego vemos lo que hacemos».

«Sentí orgullo de mí mismo. Es una cosa espectacular poder estar ahí. Sobre todo pienso en mi familia», comentó sobre su estreno. «Tenemos que dar un paso adelante. Hay que darlo todo. Es como una final. Intentaremos ganar y darlo todo», aseguró.

«No he visto muchos Mundiales porque soy muy joven. El primero que me acuerdo es el de 2014. Los recuerdo desde la piscina de mi pueblo. No pensaba estar aquí tan joven», comentó.

«Hablan en catalán porque nos vacilan, ya que nos sale de dentro. Con Eric hablo catalán, pero con el resto español perfectamente», aseguró. Sobre lo que le dicen sus amigos, explicó que «se sienten en una nube». «Ojalá lleguemos muy lejos para que puedan venir», finalizó.