Laporte: «Estamos fastidiados, pero toca demostrar quiénes somos»

Aymeric Laporte compareció ante los medios de comunicación para analizar el encuentro que enfrentará en Atlanta a España y Arabia Saudí. El combinado nacional, tras empatar ante Cabo Verde en la primera jornada, está obligado a ganar para no complicarse la vida en la fase de grupos . El central será titular junto a Cubarsí.

Laporte reconoció que el empate frente a Cabo Verde dejó tocada a la selección, aunque destacó la fortaleza mental de un grupo que acumula una larga racha sin conocer la derrota. «Estamos un poco fastidiados, como tiene que ser después de no ganar. Pero sabemos que llevamos muchos partidos invictos y eso nos da ambición para afrontar lo que viene. Tenemos que pensar en positivo, demostrar quiénes somos e intentar ganar», explicó.

El central español analizó también lo que espera del duelo frente a Arabia Saudí. «Todavía no sabemos exactamente qué planteamiento van a proponer, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro. Más allá del resultado, que es lo más importante, hicimos un partido serio contra Cabo Verde. No dejamos que nos hicieran contragolpes, que era una de sus mayores fortalezas. El partido de mañana puede parecerse bastante en ese sentido», señaló.

Laporte quiso poner en valor el potencial del combinado saudí y advirtió de que España no debe confiarse. «Tienen muy buenos futbolistas. En Europa no son tan conocidos, pero conozco a muchos de ellos y sé que tienen mucha calidad. Quizá estén más acostumbrados a las condiciones climatológicas, pero nosotros tenemos que pensar en nuestro juego», afirmó.

Sobre la situación del grupo, el defensa dejó claro que el objetivo pasa por ganar cuanto antes y no mirar más allá. «Siempre es importante terminar primero de grupo, pero ahora mismo lo único importante es el partido de mañana. Hay que insistir, conseguir la victoria y luego ya habrá tiempo para hacer cuentas», comentó.

Laporte también tuvo palabras de elogio para Pau Cubarsí, con quien ha compartido eje de la defensa en los últimos meses. «Es un jugadorazo. Con solo 19 años ya ha disputado muchísimos partidos en el Barcelona y en la selección. Tiene un futuro enorme por delante y se le ven unas condiciones extraordinarias», destacó. Además, aseguró que la competencia entre los centrales beneficia al equipo. «Estamos todos muy bien y vamos alternando durante los entrenamientos», añadió.

En el plano personal, el central aseguró encontrarse en buenas condiciones físicas. «Me encuentro bien», respondió de forma escueta. Uno de los momentos más distendidos de la comparecencia llegó al hablar de Lamine Yamal. Laporte bromeó sobre la relación que mantiene con la joven estrella española. «Lamine ha ido a más. Ahora jugamos más juntos al Fortnite y hacemos más compañerismo», comentó entre risas.

Después de que Gavi asegurase recientemente que Laporte es uno de sus mejores amigos dentro del vestuario, el defensa respondió con humor. «Les gusta picarme. A veces no me hace tanta gracia», dijo entre bromas. «Pero la realidad es que desde hace tiempo tenemos un grupo magnífico. Hay una relación fantástica entre todos. Aquí me siento muy contento y puedo ser yo mismo. Hay que disfrutar de estos momentos», explicó.

Para terminar, desveló quién considera que es el mayor bromista del vestuario español. «El que más pica es Lamine. Nos pica a todos», concluyó entre sonrisas.