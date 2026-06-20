España ya está en Atlanta: comienza la cuenta atrás para una ‘final’ anticipada contra Arabia Saudí

España ya está en Atlanta, otra vez. La expedición de Luis de la Fuente abandonó Chattanooga a las 18:00 hora local, seis más en la España peninsular, en medio de una tranquilidad extrema para instalarse en la ciudad que acogerá el segundo partido del Mundial frente a Arabia Saudí, un encuentro que ha adquirido una trascendencia enorme después del inesperado empate frente a Cabo Verde. Lo que hace apenas unos días parecía un duelo más de la fase de grupos se ha convertido en una auténtica final anticipada para una selección que llegó a Estados Unidos con la etiqueta de favorita y que ahora está obligada a reaccionar.

La llegada a Atlanta, tras dos horas y cuarto de viaje por carretera, estuvo marcada por la máxima normalidad, aunque el ambiente nada tiene que ver con el que rodeó al equipo antes del debut. Entonces predominaban la ilusión y la tranquilidad de una Selección segura de sí misma . Ahora el discurso es diferente. En el vestuario son conscientes de que no hay margen para un nuevo tropiezo. Arabia Saudí logró arrancar un empate ante Uruguay y ha demostrado que será un rival mucho más incómodo de lo que muchos esperaban.

La selección española se alojará nuevamente en el hotel The Whitley, el mismo cuartel general que utilizó antes del estreno mundialista. Desde allí preparará durante las próximas horas un encuentro que puede marcar el futuro inmediato de los de Luis de la Fuente en el torneo. Una victoria permitiría encarrilar la clasificación para los dieciseisavos de final. Cualquier otro resultado obligaría a jugarse gran parte de las opciones frente a Uruguay en la última jornada.

Luis de la Fuente quiere que el equipo recupere la identidad que le convirtió en una de las grandes favoritas para levantar el título. El seleccionador sabe que España estuvo lejos de su mejor versión contra Cabo Verde. Faltó ritmo, profundidad y capacidad para generar ocasiones durante demasiados minutos. Por eso se esperan cambios en el once y una versión mucho más agresiva desde el inicio.