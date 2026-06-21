España no está sola en Atlanta, como han podido dejar claro los miles de aficionados por las calles de la ciudad estadounidense. En el corteo hacia el estadio en el que jugarán los hombres de Luis de la Fuente contra Arabia Saudí, han aparecido los cánticos habituales y las buenas costumbres. Uno de ellos ha sido el «¡Gibraltar es español!». Como ya pasara en el primer encuentro de España, contra Cabo Verde, la afición ha vuelto a responder, convirtiendo las calles de la ciudad en una marea roja, con más de 2.000 aficionados.

De nuevo, hicieron una marcha desde la Casa España hacia el estadio donde la Selección buscará su primera victoria en el Mundial. La convocatoria fue un éxito total. A todos ellos se sumaron seguidores presentes en Estados Unidos, por lo que habrá una gran marea roja en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la casa de los Atlanta Falcons.

Arabia Saudí no será un rival sencillo. Todo lo contrario. Los hombres de Georgios Donis ya demostraron en la primera jornada que están preparados para competir contra cualquiera al empatar frente a Uruguay. El conjunto asiático llega con confianza y con el recuerdo permanente de aquella histórica victoria contra Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Muchos de los protagonistas de aquella hazaña siguen formando parte de la selección saudí.