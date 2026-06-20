España aprieta en Atlanta tras el pinchazo del debut y con la baja de Víctor Muñoz

España regresó este sábado al mismo escenario en el que preparó su estreno mundialista frente a Cabo Verde. La selección de Luis de la Fuente completó una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones de la Universidad Estatal de Kennesaw, en Atlanta, en el día previo a afrontar un partido ante Arabia Saudí que ha adquirido una trascendencia mucho mayor de la esperada. El empate en el debut ha reducido el margen de error y ha elevado notablemente la exigencia sobre una Selección que llegó a Estados Unidos con la vitola de favorita.

Nada tiene que ver el ambiente que rodea ahora a España con el que existía hace apenas una semana. Entonces todo eran sonrisas, optimismo y confianza en una Selección. Hoy el mensaje es muy diferente. En el vestuario existe la sensación de que ha llegado el momento de dar un paso adelante. Arabia Saudí aparece como una auténtica final para evitar complicaciones innecesarias antes de la última jornada frente a Uruguay.

El entrenamiento volvió a desarrollarse en unas instalaciones de primer nivel que ya convencieron a la expedición española durante la preparación del encuentro ante Cabo Verde. Campos en perfecto estado, máxima privacidad y todas las comodidades para que los internacionales puedan preparar el partido en las mejores condiciones posibles. Luis de la Fuente dirigió una sesión marcada por la necesidad de corregir algunos de los problemas que mostró el equipo en el estreno mundialista.

La peor noticia para el seleccionador sigue siendo la ausencia de Víctor Muñoz. El futbolista no pudo recuperarse de los problemas físicos que arrastra y se pierde el encuentro frente a Arabia Saudí. De hecho, no tiene fecha de regreso y las sensaciones no son las mejores. Una baja sensible para una Selección que pierde una alternativa ofensiva en un momento en el que necesita soluciones para recuperar el gol y mejorar la imagen ofrecida en el debut.

Lamine apunta a titular

Mientras tanto, todas las miradas apuntan a Lamine Yamal. El joven extremo será apunta a ser una de las grandes novedades del once después de revolucionar el encuentro ante Cabo Verde en apenas unos minutos. Su entrada cambió por completo el partido y convenció a Luis de la Fuente de que había llegado el momento de darle la titularidad.

España sabe que no puede permitirse otro tropiezo. El empate frente a Cabo Verde encendió algunas alarmas y obligó a revisar planteamientos y decisiones. Ahora llega la hora de la verdad. En Atlanta, en el mismo campo donde comenzó la aventura mundialista, la Selección está obligada a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes candidatas a conquistar la segunda estrella.