España-Arabia Saudí: obligados a reaccionar

Toca reaccionar. No hay otra. España se estrelló contra Cabo Verde en su debut mundialista y ahora está obligada a dar un paso al frente ante a Arabia Saudí (18:00 hora peninsular española) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El empate sin goles ante el combinado africano fue un auténtico fiasco para una selección que aterrizó en Estados Unidos con la etiqueta de favorita y que vio cómo saltaron las primeras alarmas mucho antes de lo esperado.

La buena noticia para Luis de la Fuente es que sigue dependiendo de sí mismo. La mala es que ya no tiene margen para más errores. Un nuevo tropiezo complicaría enormemente el camino hacia los dieciseisavos de final y convertiría el último partido de la fase de grupos frente a Uruguay en una auténtica final. Por eso, durante toda la semana el mensaje dentro del vestuario ha sido el mismo: más intensidad, más velocidad en la circulación y mucha más agresividad para atacar defensas cerradas.

Porque ese fue precisamente el gran problema ante Cabo Verde. España monopolizó la posesión, tuvo el balón durante casi todo el encuentro, pero apenas encontró espacios para generar peligro real. Le faltó ritmo, le faltó profundidad y le faltó desequilibrio. En definitiva, le faltó alguien capaz de romper el partido.

Dejen paso a Lamine

El extremo será titular por primera vez en este Mundial. Después de disputar únicamente veinte minutos ante Cabo Verde y revolucionar el encuentro con su entrada, Luis de la Fuente ha decidido darle las llaves del ataque español. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar superioridades y obligar a las defensas rivales a modificar sus planes le convierten en la gran esperanza de España para derribar el muro saudí.

Porque Arabia Saudí no será un rival sencillo. Todo lo contrario. Los hombres de Georgios Donis ya demostraron en la primera jornada que están preparados para competir contra cualquiera al empatar frente a Uruguay. El conjunto asiático llega con confianza y con el recuerdo permanente de aquella histórica victoria contra Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Muchos de los protagonistas de aquella hazaña siguen formando parte de la selección saudí.

El capitán Salem Al-Dawsari continúa siendo el futbolista más talentoso del equipo. A sus 34 años mantiene intacta su calidad y capacidad para decidir partidos. Junto a él destaca Mohamed Kanno, el cerebro del centro del campo y el jugador encargado de marcar el ritmo del equipo. También habrá que vigilar muy de cerca al lateral Saud Abdulhamid, actualmente en el Lens, y al experimentado guardameta Mohammed Al-Owais, recuperado a tiempo tras acabar con molestias el choque frente a Uruguay.

Un muro

Más allá de los nombres, Arabia Saudí mantiene una identidad muy reconocible. Es un equipo ordenado, disciplinado, solidario en defensa y muy peligroso cuando encuentra espacios para correr. Justo el tipo de rival que más daño puede hacerle a una España que sufrió muchísimo ante un planteamiento similar hace apenas unos días.

Luis de la Fuente introducirá cambios buscando una reacción inmediata. Lamine entrará en el once y Dani Olmo también apunta a la titularidad para aportar más creatividad en los últimos metros. España necesita recuperar sensaciones y, sobre todo, demostrar que el tropiezo frente a Cabo Verde fue un accidente y no una tendencia.

España – Arabia Saudí: posibles onces