De la Fuente: «Los jugadores están picados y escocidos por las críticas»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de Atlanta en la previa del encuentro que enfrentará a España y Arabia Saudí. Tras empatar contra Cabo Verde en este escenario, el combinado nacional está obligado a ganar para no complicarse la vida en este Mundial. No obstante, el seleccionador estuvo especialmente tranquilo e, incluso, se atrevió a bromear con los periodistas en alguna pregunta.

«Recibo muchos mensajes de que en España están entregados con la causa. El equipo se lo merece. En nosotros no ha cundido ningún desánimo. Estamos ansiosos por volver a competir», aseguró el técnico riojano, que dejó claro que el resultado de hace cinco días obliga a ajustar cosas, pero no cambia la hoja de ruta.

De la Fuente insistió en que el análisis del estreno ha servido para «aclarar conceptos» y detectar «en qué puntos se ha estado más o menos acertado», siempre «desde el espíritu de la mejora». «No hay dudas», sentenció el seleccionador, que reconoció que los cambios pueden ser necesarios para aportar registros diferentes.

Uno de los grandes focos volvió a estar en Lamine Yamal. El extremo ya está recuperado y apunta a tener protagonismo ante Arabia Saudí, aunque De la Fuente no quiso confirmar si será titular. «Lamine está bien. Jugará lo que consideremos oportuno. Lo más importante es que está de vuelta. Está con ganas de hacer algo importante», explicó.

El seleccionador también profundizó en los problemas que tuvo España ante Cabo Verde. «Por nuestro estilo llevamos a los rivales al bloque bajo. Tenemos que estar más acertados a la hora de competir. El otro día no estuvimos finos. Nos faltó circulación de balón. Tenemos que mejorar en el desplazamiento rápido y generar espacios para aprovecharlos», analizó.

Aun así, De la Fuente no quiso hablar de urgencias ni de ansiedad. «No es ningún drama, pero hay que ganar mañana y ya está. No hay sensación de urgencia ni de agobio. Tenemos la suerte de que el equipo tiene un carácter competitivo tremendo», afirmó. Eso sí, reconoció que los jugadores están tocados en el orgullo: «Están muy picados y la cara va a ser diferente».

También se refirió a Víctor Muñoz, que no estará disponible para tener minutos. «Lo que pretendemos es cuidar a los jugadores. Víctor no está para darle minutos. La molestia que tuvo hace que le tengamos que dejar descansar un poco. Ha vivido muchas emociones y se le ha metido esta carga que quizá le haya estresado más. Va a ser muy importante para nosotros en el futuro de la competición», explicó.

El técnico celebró además su cumpleaños en plena concentración. Preguntado por su regalo, bromeó primero con pedir «un jersey nuevo», pero después fue más profundo: «Pido disfrutar de la vida, de mi trabajo y de la suerte que tengo de llevar 13 años en la RFEF. Estamos en una familia. Mañana espero que veamos un bonito partido y que ganemos».

En lo futbolístico, De la Fuente defendió la calidad de su centro del campo. «Con Fabián, Rodrigo y Pedri intercambiándose las posiciones no puede ir mal. Igual que con Merino o Zubimendi. El planteamiento mañana es ser nosotros otra vez», señaló. También elogió a los futbolistas capaces de moverse entre líneas: «Es uno de los mejores jugando entre líneas. Es muy poderoso en esas características».

El seleccionador habló de la convivencia entre veteranos y jóvenes en defensa, con Laporte como referencia. «Laporte es un jugador contrastadísimo y Cubarsí, Eric o Pubill son jugadores jóvenes», afirmó antes de insistir en que llega al partido «responsabilizado, motivado, ilusionado y con ganas de competir».

De la Fuente volvió a cerrar filas en torno a Lamine Yamal y dejó claro que la gestión de sus minutos dependerá del desarrollo del encuentro. «Es un lujo verle competir, su espíritu y su finura. Lamine está en un momento muy bueno. Los minutos dependerán del partido. Lo que no se puede es valorar las decisiones después del partido, ahí todos somos toreros», dijo.

«No os miento, no os digo los onces por respeto a mis jugadores. Laporte está para jugar, sí. Veremos si como titular o no. Tanto ayer como hoy ha entrenado con normalidad. No tiene por qué tener ningún inconveniente para jugar mañana», comentó sobre Laporte.

«No, porque tenemos un grado de convivencia muy sano, muy natural. Sabemos que dentro del nivel humano que tiene este grupo la importancia de cada uno. Decía que tenemos a los mejores. Esperamos a Lamine, porque es así. Es importante. Celebramos esa expectación, porque está con nosotros. Entendemos perfectamente su papel y los compañeros también. En el día a día somos todos iguales», señaló.

Además, hizo la siguiente reflexión sobre Lamine: «El mayor error sería compararle con Messi y Maradona. Está en proceso de formación y lo que le queda de madurez… Lo vive con total naturalidad y con nosotros es uno más. Es una gran virtud. Hay que dejarle que siga haciendo su camino. Hay cada vez más gente pendiente de él. También os digo otra cosa: estos futbolistas diferentes están preparados para ello. Son genios. Dali o Miguel Ángel pensarían lo mismo. Esta gente, en situaciones extremas, se sienten cómodos. Pero no será fácil. Ayudémosle si queremos disfrutar de él. Sería buena noticia para todos. Se le ayuda acompañando en el camino de formación. Los que somos padres lo sabemos. Sin invadir su espacio, acompañando. Soy también formador. No le puedes hablar a Lamine como a Jesús Navas. Como es inteligente, lo aceptan muy bien. Luego se puede proteger delante de los medios, como debe ser, pero simplemente dirigiéndole. Tiene potencial y es muy inteligente. Y tiene ese don que le hace plantear situaciones difíciles de solucionar».

Por último, el seleccionador reivindicó el carácter emocional de un grupo que necesita dar un paso al frente. «Lo táctico lo hablamos durante la semana, pero hay momentos en los que hay que tirar del corazón. Este equipo tiene corazón y siempre responde», concluyó.