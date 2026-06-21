Ramón Planes avisa a España: «Arabia Saudí no va a ser un rival fácil»

Arabia Saudí ya no es aquella selección exótica que aparecía cada cuatro años en los Mundiales para completar el cuadro. El crecimiento del fútbol saudí ha sido constante durante los últimos años y, aunque España sigue siendo claramente favorita para el duelo de este domingo, en el país árabe están convencidos de que pueden competir de tú a tú contra cualquiera. Así lo explica Ramón Planes, ex director deportivo del Al Ittihad, que conoce perfectamente la evolución que ha experimentado el fútbol saudí desde dentro.

«España se va a encontrar un rival que no se lo va a poner fácil», asegura el ejecutivo español. Planes destaca que Arabia Saudí es un país donde el fútbol se vive con auténtica pasión y donde la selección nacional soporta una enorme presión popular. «Hay una afición enorme alrededor del equipo. Muchas veces en Europa no somos conscientes de la importancia que tiene el fútbol allí», explica.

El ex director deportivo del Al Ittihad considera que el gran salto de calidad ha llegado gracias al crecimiento de la Saudi Pro League. La llegada masiva de entrenadores, preparadores físicos y futbolistas de primer nivel ha elevado la exigencia competitiva del campeonato y eso ha terminado beneficiando directamente a los jugadores saudíes.

«Han llegado entrenadores de máximo nivel. Inzaghi, Conceiçao, Jorge Jesús, Brendan Rodgers… y eso ha generado un efecto cascada en todos los clubes. La metodología ha cambiado y el nivel del futbolista saudí ha mejorado muchísimo», afirma. De hecho, asegura haber comprobado una evolución evidente durante los dos años y medio que ha trabajado en el país.

Un muro

Sobre el terreno de juego, Planes espera una Arabia Saudí muy diferente a la de otros años. El reciente cambio de seleccionador puede ser una de las claves. La federación apostó por un técnico que conoce perfectamente la competición doméstica y que sabe cómo sacar el máximo rendimiento al futbolista local.

«Es un entrenador muy táctico. Sus equipos siempre están muy bien organizados y España se va a encontrar una selección muy ordenada, que intentará dificultar la posesión y que buscará aprovechar al máximo las oportunidades que tenga», explica.

A la hora de señalar un nombre propio, Planes destaca a Saud Abdulhamid. El lateral derecho, que actualmente juega en Europa tras pasar por la Serie A italiana y el fútbol francés, es uno de los futbolistas con más proyección del combinado saudí.

Sin embargo, el experto insiste en que la principal fortaleza de Arabia Saudí no está en las individualidades. «Es un equipo muy compacto, muy disciplinado tácticamente y que compite muy bien como bloque», resume.

Pensando en 2034

Más allá del presente, Planes tiene claro que el gran objetivo del país está marcado en rojo en el calendario: el Mundial de 2034. Arabia Saudí quiere llegar a la cita que organizará siendo una selección mucho más competitiva y lleva años trabajando para conseguirlo.

«Hay un plan muy claro. Se está invirtiendo muchísimo en formación, infraestructuras y desarrollo del jugador local. El crecimiento de la liga es sostenible y cada vez hay más equipos competitivos. No quieren pasar de puntillas por su Mundial», concluye.

España afronta el partido con la obligación de ganar tras el empate frente a Cabo Verde. Arabia Saudí lo hace convencida de que todavía puede dar mucha guerra en este Mundial. Y eso, precisamente, es lo que más preocupa a quienes conocen de cerca la realidad del fútbol saudí.