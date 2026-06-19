Gavi responde a las críticas sobre su estreno en el Mundial: «Es algo que me gusta»

Gavi ha sido uno de los señalados después del tropiezo de España ante Cabo Verde en el estreno en el Mundial 2026. El jugador del Barcelona fue titular y disputó 70 minutos en la banda izquierda en un partido para olvidar de la selección ante uno de los equipos más débiles de los 48 que están disputando el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Por ello, el futbolista andaluz ha querido lanzar un capote a Luis de la Fuente y se ha pronunciado sobre las críticas recibidas a días de disputar el segundo partido ante Arabia Saudí.

Gavi fue una de las sorpresas de Luis de la Fuente en el estreno de España en el Mundial ante Cabo Verde, que se saldó con un empate sin goles ante la que es, a priori, la selección más débil del grupo H del Mundial 2026. El seleccionador campeón de la Liga de las Naciones 2023 y la Eurocopa 2024 buscó asociación en el medio y amplitud en la banda de Cucurella y eso funcionó, pero el balón no entró en la portería del ya famoso Vozinha.

«Fue un partido difícil. Ya sabíamos a qué nos enfrentábamos. No porque se llame Cabo Verde van a ser una banda. Físicamente, todas las selecciones son fuertes y cualquiera te puede pintar la cara», ha comentado sobre el partido un Gavi que disputó 70 minutos sin fortuna y que ha sido uno de los señalados después del tropiezo de España. «Cabo Verde no era ninguna banda. No estuvimos todo lo bien que deseábamos, la circulación fue lenta y estuvimos espesos en los pases. Pero prefiero ir mal en los primeros partidos que en octavos, por ejemplo. Podemos hacer mucho mejor las cosas», ha dicho.

Gavi y las críticas

En una entrevista concedida al diario AS, Gavi también se ha pronunciado sobre las críticas recibidas en los últimos días, que especialmente se han centrado en su persona. «Si te digo la verdad, estoy acostumbrado a las críticas desde los 17 años que debuté. Si soy sincero, es algo que me gusta, que los focos estén centrados en mí. Eso siempre es bueno. No soy de los que se vienen abajo», ha confesado a este periódico, donde también se ha pronunciado sobre la famosa frase de «ni puta idea», que dijo en una rueda de prensa refiriéndose a las personas que le critican.

«Obviamente, lo sigo pensando. La gente es libre de pensar lo que quiera, claro. Si juego mal, me van a criticar; el fútbol es así. Pero esto no son goles y asistencias. El que juega soy yo, los que me ponen, los entrenadores. Y saben qué jugador soy. Eso me hace estar tranquilo», confesó.

Gavi también ha elogiado a Luis de la Fuente, que también ha recibido algunas críticas después del empate contra Cabo Verde. «Siempre me ha mostrado confianza y siempre se la he devuelto; desde que inició su etapa en la Absoluta hemos estado juntos. Ganamos la Nations, se ganó la Eurocopa, llegamos a la final de la Nations y ahora estamos en el Mundial. Darle las gracias. Siempre ha ido a muerte conmigo y yo haré lo mismo por él. Espero que siga muchos años más», afirmó en esta entrevista.