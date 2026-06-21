El día que la Liga de Tebas llegó a un acuerdo con Arabia para la llegada a España de 9 futbolistas saudíes

Un domingo de enero de 2018, de esos de manta y película en el sofá, se convirtió en el desembarco de Arabia Saudí. Siete clubes españoles anunciaron de golpe la contratación de nueve futbolistas saudíes. Fichajes impuestos por el acuerdo que alcanzaron la Liga de Tebas y la Federación de Fútbol de Arabia Saudí. Llegaron siete jugadores profesionales y dos juveniles en calidad de cedidos. El proyecto iba más allá, también contaba con academias, metodologías y scouting en el país asiático.

Salem Al Dawsari es un centrocampista que jugó cedido en el Villarreal. Yahia Al-Shehri, mediapunta, recaló en el Leganés. El delantero Fahad Al-Muwallad se incorporó al Levante. Nouh Al-Mousa, también centrocampista, llegó al Real Valladolid. Abdulmajeed Al Sulaiheem fue jugador del Rayo Vallecano y Abdullah Alhamdan aterrizó en el Sporting de Gijón. Los mencionados equipos no tuvieron otra opción que aceptarlos en sus filas. Fue el resultado del acuerdo entre la Liba de Tebas y Arabia Saudí.

Tebas describió la decisión como un «empujón a la Liga en Arabia». En otras palabras, reforzar la imagen del campeonato español en el mercado árabe. El anuncio se produjo meses antes del Mundial de Rusia que disputó Arabia. Y entre esos nueve futbolistas figuraban tres que jugaban en la selección. La Liga quería potenciar su imagen y Arabia el desarrollo de sus jugadores. El Erasmus apenas duró unos meses y los minutos que gozaron los futbolistas saudís fueron testimoniales.

«Nos congratulamos de darle esta oportunidad a los jóvenes futbolistas talentosos del país de alcanzar sus objetivos y de jugar al fútbol al más alto nivel posible», comentó H.E. Turky Al-Alsheikh, presidente de la General Sports Authority, uno de los organismos encargados de este acuerdo con la Liga, en el que también ha colaborado la Federación de Fútbol de Arabia Saudí.

Cabe destacar el paso de Salem Al-Dawsari, que aterrizó en el Villarreal. Jugó poco más de media hora, fue ante el Real Madrid, pero su nombre es el único de los nueve que disputa el actual Mundial. A sus 35 años sigue jugando en el Al-Hilal y es una estrella en Arabia Saudí. Con el equipo nacional supera el centenar de partidos desde que debutó en febrero de 2012 y lleva marcados 26 goles. Fue uno de los dos jugadores que debutaron en Primera División.

Al-Dawsari tuvo que aprender a marchas forzadas en los entrenamientos, pues el Villarreal tenía la exigencia de llegar a Europa y eso no dejó mucho margen de maniobra para el becario de entonces. Ahora ya es un veterano. Este es su tercer Mundial. Marcó en Rusia 2018 y Qatar 2022, el gol que selló el histórico triunfo ante Argentina. Todavía no lo ha hecho en el presente Mundial. Amenaza a España, su país de Erasmus.