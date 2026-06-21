España se juega mucho este domingo frente a Arabia Saudí. Después del inesperado empate ante Cabo Verde, la selección de Luis de la Fuente está obligada a reaccionar para no complicarse la vida en el Mundial. Todas las miradas apuntan a Lamine Yamal, que será titular por primera vez en el torneo, pero hay otro futbolista que vuelve a aparecer en el momento justo. Uno de esos jugadores que nunca protesta, que siempre suma y que acostumbra a responder cuando más le necesita la Selección. Ese futbolista es Dani Olmo.

El mediapunta del Barcelona no fue titular en el debut mundialista, una situación que no es nueva para él. De hecho, si algo ha demostrado a lo largo de su carrera con España es que sabe esperar su momento. Ya ocurrió en la Eurocopa, donde comenzó teniendo un papel secundario y acabó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del torneo. Ahora, en Estados Unidos, la historia amenaza con repetirse.

Ante Cabo Verde volvió a salir desde el banquillo y, una vez más, cambió cosas. España mejoró con su presencia sobre el terreno de juego. Aportó claridad entre líneas, aceleró la circulación del balón y dio sensación de peligro cada vez que entró en contacto con la pelota. No marcó ni asistió, pero volvió a dejar claro que es uno de esos futbolistas capaces de alterar el rumbo de un partido con apenas unos minutos sobre el césped.

Luis de la Fuente tiene una enorme competencia en la zona ofensiva. La irrupción de Lamine Yamal, la recuperación progresiva de Nico Williams, la presencia de Baena, Pedri, Fabián o Mikel Oyarzabal convierten cada alineación en un auténtico rompecabezas. Sin embargo, Dani Olmo siempre encuentra la manera de hacerse importante.

Un hombre de De la Fuente

Porque el internacional español tiene algo que no se puede entrenar. Tiene jerarquía. Tiene personalidad. Tiene capacidad para aparecer cuando el partido se vuelve espeso y para encontrar soluciones donde otros sólo ven problemas. Es un jugador diferente. Uno de esos futbolistas que entienden el juego un segundo antes que el resto. Además, llega a este Mundial en plenitud física. Una circunstancia muy importante. Y tiene cerca, como siempre, a su familia, su principal apoyo.

España necesita dar un paso adelante ante Arabia Saudí y Dani Olmo apunta a ser uno de los nombres propios del encuentro. De la Fuente ha hablado mucho con él, es uno de sus hombres de confianza y apunta a titular. Porque la historia reciente de la selección demuestra una cosa: cuando aparecen las grandes citas, cuando llegan los partidos que marcan el destino de un torneo, Dani Olmo siempre termina teniendo algo que decir. Y en Atlanta, con España caminando sobre el alambre, puede haber llegado de nuevo su momento.