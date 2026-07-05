La venganza de Lamine Yamal

Lamine Yamal tiene sed de venganza desde que Nuno Mendes le ganó la batalla en la final de la Liga de Naciones que se celebró hace un año en Múnich. Y ahora, en los octavos de final del Mundial, tendrá la oportunidad de olvidarse de ese mal recuerdo. El extremo no necesita motivación extra para un partido de semejante dimensión, pero sí guarda una espina clavada que quiere sacarse cuanto antes. La última vez que ambos combinados nacionales se vieron las caras, Portugal levantó el título tras imponerse en la tanda de penaltis y el gran vencedor del duelo individual fue el luso.

Aquella noche en el Allianz Arena no salió nada como esperaba la joven estrella española. España dominó buena parte del encuentro y llegó a colocarse dos veces por delante en el marcador gracias a los tantos de Martín Zubimendi y Mikel Oyarzabal. Sin embargo, Portugal reaccionó de la mano de un Nuno Mendes imperial. El lateral izquierdo marcó el primer gol de los lusos, protagonizó la acción que terminó con el empate de Cristiano Ronaldo y convirtió su lanzamiento en la tanda de penaltis para conquistar el título.

Pero más allá de su impacto ofensivo, el futbolista del PSG firmó una exhibición defensiva para anular a Lamine Yamal. El extremo apenas pudo desequilibrar durante los 120 minutos y terminó siendo sustituido en la prórroga después de una actuación muy alejada de su nivel habitual. La presión constante de Mendes, su superioridad física y la ayuda permanente de sus compañeros impidieron que el español encontrara espacios para encarar.

Fue, probablemente, el único partido en el que Lamine se sintió realmente incómodo desde su irrupción en la élite. Tanto fue así que, tras la final, el propio futbolista reconoció que Nuno Mendes había sido el rival más difícil al que se había enfrentado en su todavía corta carrera profesional.

Ahora el destino les vuelve a juntar. Esta vez no habrá un título en juego, pero sí un billete para los cuartos de final del Mundial. Y Lamine llega en un momento muy diferente. Tras un inicio de campeonato dosificado por Luis de la Fuente para gestionar sus minutos, el extremo ha ido creciendo con el paso de los partidos y fue una de las grandes amenazas de España en la contundente victoria frente a Austria.

Confianza ciega en Lamine

En el cuerpo técnico existe plena confianza en que el futbolista marque diferencias frente a Portugal. España sabe que buena parte de sus opciones pasan por el desequilibrio del jugador del Real Madrid, mientras que los lusos volverán a encomendarse a Nuno Mendes para intentar repetir el plan que tan bien funcionó hace apenas unas semanas.

Será mucho más que un duelo entre dos de los jóvenes más determinantes del fútbol mundial. Será una revancha personal. Lamine Yamal tiene la oportunidad de demostrar que ha aprendido de aquella noche en Múnich y de saldar la única cuenta pendiente que tiene en su espectacular irrupción con la selección. Dallas le ofrece la ocasión perfecta para cambiar la historia.