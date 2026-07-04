Unai Simón: «Hay que mantener a Cristiano lo más lejos posible del área»

Unai Simón atendió a los medios de comunicación en Dallas a dos días de que España se mida a Portugal en los octavos de final del Mundial. El portero del Athletic llega a esta cita tras hacer historia, puesto que después de dejar la portería imbatida por cuarta vez en el torneo, estableció el récord de 519 minutos sin recibir un gol en una Copa del Mundo. Un registro que espera seguir aumentando.

Unai Simón comenzó analizando el momento que atraviesa España en el Mundial y dejó claro que el equipo todavía no ha alcanzado su techo. «La Eurocopa fue bastante completa y tener ese objetivo es importante. Estamos haciendo un Mundial progresivo. Nos costó el primer partido, pero cada vez estamos mejor. Podemos alcanzar ese nivel e incluso mejorarlo. Tenemos mucho margen», aseguró.

El guardameta también puso el foco en el decisivo duelo frente a Portugal. «Hay que centrarse en el juego que estamos haciendo. Tenemos que ir a lo nuestro sin olvidar que nos ganaron la Liga de Naciones. Hay que respetarlos y hacer un grandísimo partido. Debemos buscar el nivel que todos queremos. Si nos quedamos en el camino, que sea porque ellos hayan sido mejores, pero no por darles motivos», afirmó.

Tras igualar ante Austria el récord de imbatibilidad de la selección en un Mundial, Simón restó importancia a la estadística y destacó la importancia de llegar reforzados al choque de Dallas. «Es mejor presentarte al partido contra Portugal después de haber ganado como lo hicimos ante Austria. Partiendo de esa base, creo que cada partido es un mundo y se nos van a exigir cosas diferentes. Venimos en una buena dinámica, pero este encuentro será muy distinto», explicó.

El portero también analizó cómo espera que juegue Portugal. «Creo que la manera de jugar será muy parecida a la del último enfrentamiento. Tenemos que corregir errores porque entonces no estuvimos fluidos y su presión fue muy intensa. Estamos haciendo un gran trabajo defensivo y la clave será tener más fluidez con el balón», señaló.

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Lamine Yamal. Simón destacó la implicación del extremo tanto en ataque como en defensa y aseguró que no hace falta pedirle ningún esfuerzo extra. «No hay que convencerle. Es un jugador determinante en ataque y en defensa ayuda muchísimo. Es una seña de identidad que corra. Si él lo hace, al resto también nos motiva. Tiene muchas ganas de demostrar que quiere hacer algo grande y sabe perfectamente que la banda izquierda de Portugal puede ser una de las más ofensivas. Yo estoy muy tranquilo», comentó.

Sobre las críticas recibidas tras el empate frente a Cabo Verde, el internacional defendió el rendimiento del equipo y recordó la dificultad de un Mundial. «Cada uno tiene su opinión y, desde el respeto, hay que tenerlas en cuenta. El día de Cabo Verde tuvimos muchas ocasiones. En un Mundial puedes tener muy buenos jugadores, pero las selecciones que llegan más lejos son las que saben perfectamente a lo que juegan», afirmó.

Simón también se emocionó al recordar la felicitación que recibió de José Ángel Iribar tras igualar su récord de imbatibilidad. «Fue un honor y un orgullo. Es una institución dentro y fuera del campo. El fútbol es lo que transmite él y hay que mantener sus valores y el legado que ha dejado», destacó.

Por último, el guardameta elogió la madurez de Pau Cubarsí pese a su juventud. «Nos da igual cómo se valore desde fuera. Yo sé lo que valen todos mis compañeros y, sobre todo, lo sabe el seleccionador. Me sorprende su edad, pero asume esa responsabilidad con una madurez enorme. Sabemos perfectamente el jugador que tenemos», concluyó.

Unai Simón también analizó la amenaza que supone Cristiano Ronaldo, aunque dejó claro que la clave pasa por mantenerle lo más lejos posible del área. «El Cristiano de ahora no es el de hace seis o siete años, pero hay que mantenerle alejado del área. Si pisa el área es determinante. En la Liga de Naciones tocó un balón y acabó dentro. El mejor plan es tener la pelota en campo rival y que se acerque muy poco a nuestra portería», explicó.

Preguntado por si este puede ser el último enfrentamiento mundialista del delantero portugués, el guardameta prefirió no entrar en ese debate. «No pienso que sea el último baile de Cristiano. Cada partido es diferente y esa es un poco la clave. A medida que va pasando el encuentro, todo va rodado y piensas muy poco en lo que ocurre fuera», continuó.

«El récord habla mejor del equipo que de mí. Tienen que estar muy orgullosos de lo que están haciendo. Concedemos muy pocas ocasiones. Eso me vale. Valorar más si cabe el trabajo de ellos», comentó.