Lamine Yamal se lleva el MVP del España-Austria después de que Oyarzabal marcase un doblete

La FIFA ha elegido a Lamine Yamal como el MVP del España-Austria. A pesar del doblete de goles de Mikel Oyarzabal y el doblete de asistencias de Marc Cucurella, el extremo fue nombrado como el mejor jugador de la victoria de los de Luis de la Fuente. Un premio que ha generado incredulidad en redes sociales después de un partido en el que no pudo ser diferencial en el marcador.

No fue el mejor partido de Lamine. Partió como titular. Venía de no marcar ante Uruguay y desde el principio mostró hambre para abrir el marcador. En la primera parte tuvo más chispa, siendo un dolor constante de cabeza para los defensas austriacos, y tuvo ocasiones muy claras. Sin embargo, el paso de los minutos le fue apagando poco a poco esa frescura. El hecho de que aún no esté al 100% fue algo que se notó especialmente en la segunda parte.

Lamine Yamal gana su primer MVP

Redujo su velocidad en la conducción y cometió algunos errores, aunque cada vez que lo tenía en sus pies generaba la sensación de que España podía generar una ocasión peligrosa. La más clara la tuvo en su última ocasión cuando cogió un balón rechazado dentro del área, pero Alaba frustró sus planes en línea de gol para quitarle su premio. Luis de la Fuente, ya con 3-0 en el marcador, decidió sustituirle por Gavi para evitar cometer riesgos y recaer de su lesión, para que esté fresco para octavos. En total, cuatro disparos y tan solo uno a puerta.

A pesar de que muchas miradas apuntaban a Oyarzabal o Cucurella por sus actuaciones contra Austria, la FIFA decidió valorar el talento de Lamine Yamal por encima para llevar su primer MVP de este Mundial. Un reconocimiento que le servirá para coger moral y motivación para el partido del próximo lunes, donde le esperará Croacia o Portugal.