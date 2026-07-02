¿Cuándo es el próximo partido de España en el Mundial?

España disputa ante Austria los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Si gana, el equipo de Luis de la Fuente seguirá en el torneo, jugando la ronda de octavos, pero, ¿quién sería su rival y cuándo se jugaría ese partido? Para ello, España tiene que eliminar a Austria.

Si lo hace, la Selección Española disputará el encuentro de octavos ante el ganador del partido entre Croacia y Portugal. Ese duelo, también de dieciseisavos, se juega después del España – Austria. El ganador de ese Croacia – Portugal se medirá a España en octavos… si España gana a Austria.

Ese duelo se jugaría en el Mundial el próximo lunes, 6 de julio, a partir de las 21:00 horas (una menos en las Islas Canarias). Lo que es seguro es que se celebrará en Dallas, una de las principales sedes de este torneo. Así, si España gana a Austria, su próximo partido será el lunes 6 de julio.

Antes de llegar aquí, España ya había jugado tres partidos. El equipo entrenado por Luis de la Fuente empató ante Cabo Verde (0-0) y derrotó a Arabia Saudí (4-0), ambos partidos disputados en Atlanta. En tercer lugar, ganó a Uruguay (1-0) en México, en la ciudad de Guadalajara. Así, quedó primera de grupo, motivo por el que se mide a Austria en dieciseisavos.

Con todo ello, si España gana, se medirá a Portugal o Croacia -el que gane de ese partido- el lunes, 6 de julio, a partir de las 21:00 hora peninsular española en el estadio de Dallas.