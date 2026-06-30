Estas son las fechas claves del calendario de la Liga 2026/27

El calendario de la Liga 2026/27 ya es oficial. A falta de horarios y días exactos, ya se conocen los enfrentamientos de las 38 jornadas que componen el campeonato nacional. Aquí les damos las fechas claves del torneo, con los días en los que se jugarán los principales partidos de la Liga: los Clásicos, los principales derbis…

Clásicos Real Madrid – Barcelona

Barcelona-Real Madrid (Jornada 10- 25 de octubre de 2026)

Real Madrid-Barcelona (Jornada 35 – 9 de mayo de 2027)

Derbi madrileño

Atlético de Madrid-Real Madrid (Jornada 7 – 20 de septiembre de 2026)

Real Madrid-Atlético de Madrid (Jornada 30 – 4 de abril de 2027)

Atlético de Madrid – Barcelona

Atlético de Madrid-Barcelona (Jornada 12 – 8 de noviembre de 2026)

Barcelona-Atlético de Madrid (Jornada 23 – 7 de febrero de 2027)

Derbi sevillano

Sevilla-Betis (Jornada 13 – 22 de noviembre de 2026)

Betis-Sevilla (Jornada 23 – 7 de febrero de 2027)

Derbi catalán

Espanyol-Barcelona (Jornada 18 – 3 de enero de 2027)

Barcelona-Espanyol (Jornada 32 – 18 de abril de 2027)

Derbi gallego

Celta-Deportivo (Jornada 18 – 3 de enero de 2027)

Deportivo-Celta (Jornada 32 – 18 de abril de 2027)

Derbi vasco

Athletic Club-Real Sociedad (Jornada 11 – 1 de noviembre de 2026)

Real Sociedad-Athletic Club (Jornada 34 – 2 de mayo de 2027)

Derbi valenciano