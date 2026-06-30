Real Madrid, Barcelona y Atlético debutarían en casa en la primera jornada de la Liga 2026-2027

Ya se conoce el calendario de Primera División para la temporada 2026-2027. Barcelona, Real Madrid y Atlético disputarán la primera jornada en casa. Eso sí, en caso de meter a algún jugador en semifinales del Mundial, será aplazada y empezarán una jornada después. El conjunto culé se enfrentará con el Athletic, el blanco a la Real Sociedad y el rojiblanco al Málaga. Lo que sí que harán Barça y Atlético será cerrar la Liga fuera de casa, ante Getafe y Betis, respectivamente, mientras que el Real Madrid recibirá al Deportivo de A Coruña.

La primera jornada será la siguiente: Alavés–Getafe, Atlético–Málaga, Celta–Osasuna, Deportivo–Elche, Espanyol–Levante, Barcelona–Athletic, Racing–Villarreal, Real Madrid–Real Sociedad, Sevilla–Rayo y Valencia–Betis. Por su parte, la última jornada, la 38, que si hay algo en juego se celebrará de forma unificada, contará con los siguientes partidos: Athletic–Rayo, Betis–Atlético, Elche–Racing, Espanyol–Alavés, Getafe–Barcelona, Levante–Celta, Málaga–Sevilla, Osasuna–Valencia, Real Madrid–Deportivo y Real Sociedad–Villarreal.

Todo aquel equipo que cuente con algún futbolista en semifinales del Mundial verá aplazado su partido de la primera jornada. En ese caso, comenzaría jugando la segunda y el aplazado se disputaría entre los días 25, 26 y 27 de agosto. Además, los equipos que lo soliciten y no estén afectados por la presencia de internacionales en las rondas finales del Mundial podrán jugar la primera jornada los días 18, 19 o 20, en lugar de los días reservados para ella, que son del 14 al 17 de agosto.

La segunda jornada, por tanto, cobra especial importancia este curso, puesto que será en la que puedan debutar varios equipos. Esa jornada 2 está formada por estos 10 partidos: Athletic–Sevilla, Atlético–Villarreal, Betis–Real Sociedad, Elche–Barcelona, Espanyol–Real Madrid, Getafe–Racing, Málaga–Deportivo, Osasuna–Levante, Rayo Vallecano–Alavés y Valencia–Celta.

La RFEF vivía su día grande. El último día de la temporada 2025-2026 se cerraba con la celebración de la Asamblea General Ordinaria. En ella, presentaban las cuentas con tres millones de euros de beneficio y una facturación que se incrementaba en 2025 en un 14,7% respecto al ejercicio anterior. El colofón llegaba por la tarde, en la plaza Colón de Madrid, donde se presentaban los calendarios de la temporada 2026-2027.

El calendario, aprobado también en la mañana del martes durante la Asamblea, de las competiciones dependientes de la Federación se conocían en un mismo acto, como ya sucediera en la pasada campaña. De esta forma, se revelaban la primera y última jornada de la Primera División de Fútbol Sala masculina, Primera División de Fútbol Sala femenina, de la Primera Federación femenina, Primera Federación masculina, Segunda División, Liga F y Primera División.

La máxima categoría masculina de nuestro fútbol comenzará el próximo 15 de agosto y terminará el 30 de mayo de 2027. Se disputarán dos jornadas intersemanales: la jornada 6, que se jugará el 16 de septiembre, y la jornada 33, el 21 de abril. Además, la fecha de la final de la Copa del Rey está fijada para el 24 de abril en La Cartuja, mientras que la Supercopa de España se retrasa de su fecha habitual y se jugará entre el 2 y el 7 de febrero en una sede por determinar, puesto que en Arabia Saudí se celebra en esa fecha la Copa de Asia.

El calendario tiene los condicionantes habituales, como un Clásico en la última semana de octubre y otro en las jornadas finales del campeonato y, además, que los clubes que así lo han solicitado disputarán las primeras jornadas a domicilio. Como suele ser habitual, los equipos que están llevando a cabo reformas en sus estadios, piden disputar fuera de casa hasta un máximo de tres jornadas seguidas, pudiendo así ganar tiempo para terminarlas.

Primera jornada de la Liga

Alavés–Getafe

Atlético–Málaga

Celta–Osasuna

Deportivo–Elche

Espanyol–Levante

Barcelona–Athletic

Racing–Villarreal

Real Madrid–Real Sociedad

Sevilla–Rayo

Valencia–Betis

Segunda jornada de la Liga

Athletic–Sevilla

Atlético–Villarreal

Betis–Real Sociedad

Elche–Barcelona

Espanyol–Real Madrid

Getafe–Racing

Málaga–Deportivo

Osasuna–Levante

Rayo Vallecano–Alavés

Valencia–Celta

Última jornada de la Liga

Athletic–Rayo

Betis–Atlético

Elche–Racing

Espanyol–Alavés

Getafe–Barcelona

Levante–Celta

Málaga–Sevilla

Osasuna–Valencia

Real Madrid–Deportivo

Real Sociedad–Villarreal

Clásicos

Jornada 10: Barcelona–Real Madrid (25/10/2026)

Barcelona–Real Madrid (25/10/2026) Jornada 35: Real Madrid–Barcelona (9/5/2027)

Derbi madrileño