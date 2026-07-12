El Al-Hilal acusa a Raphinha de utilizarle para mejorar su contrato en el Barça

Lo de Raphinha apunta a culebrón de verano, este de los buenos. El runrún en torno al atacante brasileño ha dado un nuevo giro de guion, esta vez apuntando directamente al futbolista del Barcelona. El Al-Hilal, club al que más se ha ligado al jugador en los últimos meses sobre un supuesto movimiento este verano a cambio de una importantísima suma de dinero, habría acusado a Raphinha de estar utilizando al club saudí para buscar una mejora de su contrato en el Barça.

Ya pasó el pasado verano y apuntaba a ser la tónica de este también. Arabia Saudí atacaba con fuerza al Barça para llevarse a Raphinha este verano tras otra gran temporada en el Camp Nou, sobre todo repitiéndose nuevamente el nombre del Al-Hilal. El runrún fue creciendo y la rumorología en torno al futbolista llegó a tal punto que, desde Brasil, se señaló que el interés era también del jugador, motivado por una situación económica delicada debido a un problema familiar.

La familia de Raphinha, en concreto su mujer, salieron al paso para desmentir problemas financieros y, de paso, confirmar su deseo de continuar en el Barcelona. Pese a esto, el ruido en torno al jugador no ha cesado durante las últimas semanas, sobre todo ahora que la eliminación de Brasil deja al jugador de vacaciones y con el único camino de vuelta al Barça.

Este sábado, nuevas informaciones apuntaban a otro ataque del Al-Hilal por el fichaje de Raphinha. Era el prestigioso periodista Fabrizio Romano el que apuntaba a un interés total del club saudí por hacerse con los servicios del brasileño, hasta tal punto que estaban dispuestos a desembolsar una gran suma por su fichaje al Barça y ofrecerle un cheque en blanco para convencer a Raphinha.

Con todo esto fresco, el Al-Hilal ha querido salir al paso y poner los puntos sobre las íes en todo este asunto. A través del portal saudí 365scores, el Al-Hilal ha manifestado que ni está en conversaciones con Raphinha, ni tiene en mente realizar una oferta millonaria por él, ni tiene a este en su lista de prioridades, como se viene especulando desde hace semanas y que, este fin de semana, se ha intensificado.

Pero la denuncia del Al-Hilal va más allá. Según publica el mencionado medio, el club saudí entiende que se está utilizando el nombre de su identidad para beneficio de Raphinha, especulando sobre su futuro y un interés en búsqueda de una mejora de contrato con el Barça. Cabe recordar que el brasileño tiene contrato solamente hasta 2028, esta temporada y otra más. Así, el Al-Hilal pone punto y final a las especulaciones que les relacionan con Raphinha, destacando que no tiene ningún tipo de interés en estos momentos en el brasileño.

Cabe recordar que el Barcelona ha cerrado este mercado los fichajes de dos jugadores de banda, Anthony Gordon y Karim Adeyemi, que llegan para ofrecer competencia precisamente a Raphinha. Pese a esta negativa del Al-Hilal, el brasileño sigue en el mercado, hay interés de diversos clubes y no parece que el Barcelona esté reacio a escuchar ofertas por él, mucho menos interesado en sentarse a hablar de una mejora de su contrato en estos momentos.