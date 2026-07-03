Simeone lima asperezas con Julián Álvarez: «Es el mejor jugador que tenemos en el Atlético»

Diego Pablo Simeone acudió a la concentración de la selección argentina para verse con Julián Álvarez. La estrella del Atlético ha expresado durante el presente Mundial su voluntad de abandonar el equipo colchonero, extremo que el técnico quiere evitar a toda costa. El encuentro entre ambos puede haber marcado un antes y un después en el futuro del delantero.

«Estuvimos charlando un poco, sobre todo de cómo está del tobillo y de la importancia para el equipo. Está muy bien, está al ciento por ciento. Argentina lo va a necesitar. El mejor jugador en el Atlético desde que llegó», dijo Simeone sobre su visita a la albiceleste.

El técnico también aprovechó para verse con su hijo Giuliano, aunque todos sus esfuerzos estaban centrados en reconquistar el favor de Julián Álvarez. «Está entre los mejores cinco jugadores del mundo. Gracias al trabajo en el Atlético y al crecimiento en el City le llevó al lugar que tiene. Veremos qué sucede en el andar. En el Atlético es el jugador sobre el que generar el juego alrededor de él. Lo hicimos desde que ha llegado y es nuestro pensamiento», añadió.

Por otra parte, Simeone no dudó en seguir elogiando a Julián Álvarez en una entrevista con ESPN. «Julián Álvarez aportó un montón al Atlético. Sentí que llegaba un jugador importantísimo. Le dio al equipo una jerarquía ofensiva que es muy difícil de encontrar. Su trabajo de segunda punta, sobre todo cuando tuvo la oportunidad de jugar con Griezmann tuvieron una buena relación, una buena sociedad… como también la tiene con Messi», aseveró.

Por último, el técnico del Atlético de Madrid no tendría ningún problema en indultar a Julián Álvarez por mostrar su voluntad de marcharse del club. «Creció con nosotros como jugador. Los números hablan por sí solos. Ha generado dentro del equipo cosas de jugador diferente y estamos muy contentos con su trabajo. No puedo decir nada más: se comportó bien como persona, ojalá que ahora en este tramo en la selección pueda demostrar lo que tiene», zanjó el técnico tras su visita.