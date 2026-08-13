De comprar el Mundial a dueño de los Lakers: Joshua Kushner se pasa a la NBA tras poner en jaque a Infantino

Las dos noticias más importantes del mundo del deporte en Estados Unidos en las últimas semanas tienen al mismo protagonista: Joshua Kushner. Este magnate de Nueva Jersey, hermano del yerno de Donald Trump, ha puesto en jaque a la FIFA, o más bien a Gianni Infantino, al ser el principal inversor de ese frustrado intento de venta del Mundial. El miércoles, su nombre volvía a la palestra. El motivo: convertirse en nuevo propietario de Los Angeles Lakers. Junto a su socio, pagarán 12.500 millones de dólares por hacerse con las acciones de su hasta ahora máximo accionista, Mark Walter.

De esta manera, se convertirá en el propietario de una de las grandes marcas deportivas del planeta, justo después de quedarse sin la posibilidad de invertir en FIFA Forward Enterprise, la empresa que articulaba el proyecto de Infantino. Hace unas semanas, el mundo del fútbol se tambaleaba al conocerse que el presidente del máximo organismo mundial estaba negociando la venta del 20% de la Copa del Mundo, con el objetivo de revalorizar la competición y poder sacar un mayor rendimiento económico a su producto estrella.

La negativa de las distintas federaciones fue clara. Se negaban a que el fútbol se privatizase y cargaban contra una FIFA a la que veían hasta entonces como la garantía de esa protección. Desde UEFA, por ejemplo, consideraban que era inadmisible que entrase capital privado porque, entonces, «el retorno comercial se convertirá en una obligación permanente» y haría que esos intereses primasen por encima del mérito deportivo. Esto llevó a Infantino a dar marcha atrás, aunque no ha hecho más que incrementar las voces que le piden que dimita.

La decisión dejaba a Kushner sin posibilidad de invertir, a través de su fondo de inversión Thrive Capital, en el negocio comercial de la FIFA. Todo, a pesar de las presiones a las que, según han revelado medios como The New York Times, habían sometido a varios de los altos cargos de la FIFA para que accedieran a ello. El poder de las confederaciones e, incluso, los gobiernos fue mayor. El frustrado negocio mundialista no iba a dejar a este miembro del círculo de Trump –su hermano Jared está casado con Ivanka Trump– sin dar un golpe a nivel mundial en el ámbito deportivo.

Del Mundial a comprarse los Lakers

Joshua Kushner estaba trabajando en la expansión de la NBA a Las Vegas junto a su socio Bob Iger. No es su primera incursión en la NBA, dado que compró acciones en 2019 de los Memphis Grizzlies; ni tampoco en el deporte estadounidense, ya que también invirtió en los San Francisco Giants de la MLB de béisbol. La ampliación de la liga de cara a la temporada 28-29 a la Ciudad del Pecado tenía detrás a estos dos empresarios que, finalmente, no participarán en ese nuevo equipo. En un movimiento inesperado, han anunciado que comprarán por 12.500 millones de dólares –unos 10.800 millones de euros– la franquicia con más relumbre de la historia de la liga: los Lakers.

«Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más emblemáticas del mundo. Sentimos un inmenso respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss. Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esos cimientos, competir al más alto nivel y servir a este equipo extraordinario, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles», señalaban en un comunicado.

De esta forma, anunciaban que compraban el paquete de acciones perteneciente a Walter, que lo había adquirido el pasado mes de octubre tras comprárselo a la familia Buss. En apenas unos meses, la marca se ha revalorizado un 25%, puesto que su precio anterior de venta rondó los 10.000 millones. A la espera de que apruebe la transacción la NBA, Kushner da un nuevo salto en el deporte de élite, tras caerse la Operación Mundial de Infantino.