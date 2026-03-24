Julián Álvarez ha decidido marcharse al Barcelona

Eduardo Inda acudió, como cada semana, a El Chiringuito de Jugones, donde tiene su habitual sección de exclusivas. Desde su asiento personalizado el director de OKDIARIO dio una última hora muy importante sobre el futuro de uno de los mejores delanteros del mundo: Julián Álvarez. Y es que La Araña ya habría tomado una decisión respecto a su futuro, que sería la de dejar el Atlético de Madrid y fichar por el Barcelona.

«Me cuentan que Julián Álvarez tendría prácticamente decidido no seguir en el Atlético de Madrid porque considera que es un jugador top y que aquí no va a ganar todos los títulos que podría ganar en el club al que quiere ir», comenzó desvelando en exclusiva Eduardo Inda. «Como todo el mundo sabe, es el Barcelona», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de los tertulianos.

En los últimos meses el futuro de Julián Álvarez ha sido un quebradero de cabeza para el Atlético de Madrid. El argentino no está ofreciendo el nivel esperado y, como sucedía con Joao Félix, siempre suele ser uno de los sustituidos por el Cholo Simeone. Además, en medio de todos estos rumores, el internacional argentino no ha sido capaz de decir tajantemente que se quedará en el Metropolitano, sino que deja la puerta abierta a una posible salida.

El pasado 10 de febrero Eduardo Inda desvelaba en El Chiringuito de Jugones que Julián Álvarez estaba meditando dejar el Atlético de Madrid. En aquella fecha el director de OKDIARIO hablaba sobre ese interés por parte del Barcelona, pero no podía asegurar que el club azulgrana fuese una opción real para el ex del Manchester City, ya que hay que recordar que sacar al campeón del Mundial de Qatar 2022 no va a ser nada barato y ahora mismo la economía de los culés sigue sin ser la mejor.

Ahora Julián Álvarez ya habría tomado la decisión de dejar el Atlético de Madrid cuando concluya el curso. El argentino, que ya sabe lo que es ganar la Champions League o el Mundial, quiere seguir creciendo y aspirando a los mayores títulos, creyendo que en el Metropolitano no va a poder conseguirlo por mucho que la nueva propiedad, Apollo, le ofrezcan un proyecto en torno a su figura.