Julián Álvarez se está planteando salir del Atlético de Madrid

Eduardo Inda no faltó a su cita con El Chiringuito de Jugones, donde cada lunes tiene su sección de exclusivas. Allí, desde su asiento personalizado en el centro del plató del programa que se emite en Mega, el director de OKDIARIO dio una última hora sobre la actualidad del Atlético de Madrid, ya que Julián Álvarez estaría planteándose abandonar el Metropolitano porque empieza a ver pocas opciones de ganar títulos con la elástica rojiblanca.

«Me dicen que Julián Álvarez se está planteando intentar dejar el club a final de temporada. A pesar de que le prometieron ser el jugador estandarte, considera que no es un equipo ganador y es un futbolista que empieza a tener una edad», comenzó desvelando en exclusiva Eduardo Inda. «No sé si irá al Barça, pero considera que el Atlético no es, de momento, un proyecto ganador. El verano pasado estuvo cerca de irse al Barça, pero el Atleti lo retuvo convenciéndole de ser el jugador franquicia», agregó el director de OKDIARIO en el programa que presenta Josep Pedrerol.

El delantero argentino es la gran estrella del Atlético de Madrid, pero en los últimos meses su nivel no está cumpliendo con las expectativas de los aficionados, del club ni del Cholo Simeone. Y es que en las últimas jornadas Julián Álvarez está siendo uno de los cambios fijos de su compatriota y ya suma más de 100 días sin ver portería, unos datos que preocupan, y mucho, a la entidad colchonera.

Julián Álvarez llegó a la capital de España proveniente del Manchester City la pasada campaña a cambio de algo menos de 100 millones de euros y el argentino cuajó rápidamente grandes actuaciones en el Atlético de Madrid. En su primera campaña tuvo grandes actuaciones que le colocaron como uno de los ídolos de los aficionados y la única pega fue aquel famoso y polémico doble toque que dejó a los colchoneros fuera de la Champions League.

Julián Álvarez, en horas bajas

Esta temporada La Araña también arrancó como un tiro, pero poco a poco se fue diluyendo hasta llegar al punto en el que se encuentra ahora mismo: en una sequía goleadora tremenda y con poco aporte al juego del Atlético de Madrid. Julián Álvarez sigue siendo titular indiscutible para el Cholo Simeone, pero el internacional ya se ha acostumbrado a ser uno de los cambios de su entrenador.

Campeón de la Champions League con el Manchester City y vigente campeón del Mundial con Argentina, la proyección de Julián Álvarez continúa siendo altísima y muchos le siguen colocando entre los mejores delanteros del planeta. Es por ello que ahora mismo está viendo que en el Atleti no está consiguiendo cumplir ese objetivo que es pelear por los títulos, por lo que estaría empezando a pensarse su futuro y pudiendo valorar la opción de comunicar al club su decisión de emprender una nueva aventura lejos de la capital de España.