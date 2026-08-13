Por qué no juegan Real Madrid, Barcelona y Atlético el fin de semana: el motivo por el que empiezan más tarde la Liga

Este fin de semana arranca la Liga EA Sports sin la presencia de los mejores equipos como Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic Club, Real Sociedad, Valencia y Betis. El balón echará a rodar este sábado 15 de agosto en los campos españoles sin la presencia de los mejores equipos de la competición, que disputarán la primera jornada de Liga más tarde por la presencia de sus jugadores en las semifinales del Mundial 2026.

La Liga BBVA empieza cojeando en su edición 2026-2027. A diferencia de la Premier League o Bundesliga, que empiezan el próximo fin de semana, Javier Tebas ha decidido adelantar el estreno del campeonato español, que arranca este sábado 15 de junio con la disputa del duelo que medirá en Mendizorroza a partir de las 19:30 horas a Alavés y Getafe. Este mismo sábado también se enfrentarán Sevilla y Rayo Vallecano.

Para la jornada del domingo quedan los encuentros que disputarán Racing y Villarreal, el duelo entre el Espanyol y Levante y el encuentro que está en duda por un problema en el césped de Balaídos entre Celta y Osasuna. El lunes 17 de agosto se disputará en Riazor el partido que enfrentará a Deportivo y Elche.

¿Por qué no juegan Real Madrid y Barcelona?

Muy sencillo. La Liga concedió a los equipos con jugadores presentes en las semifinales del Mundial la posibilidad de aplazar sus partidos de la primera jornada de Liga. Por ello, Barcelona, Real Madrid, Atlético, Athletic Club, Real Sociedad y Real Betis, que tuvo a Lo Celso en la final con Argentina, solicitaron en su día el aplazamiento de la primera jornada de competición. Hay que tener en cuenta que, según el convenio de la AFE, los jugadores tienen derecho a un mínimo de 21 días de descanso.

De esta manera, el Atlético de Madrid se estrenará en Liga en el Metropolitano contra el Málaga el próximo 19 de agosto, mientras que el resto de partidos se disputarán entre la segunda y tercera jornada liguera. Estos encuentros serán el Valencia-Betis, Real Madrid-Real Sociedad y el Barcelona-Athletic Club, que se disputará el próximo jueves 27 de agosto.

Los partidos de la jornada 1 de Liga

Alavés-Getafe: sábado 15 de agosto a las 19:30 horas.

Sevilla-Rayo Vallecano: sábado 15 de agosto a las 21:30 horas.

Racing de Santander-Villarreal: domingo 16 de agosto a las 17:00 horas.

RCD Espanyol-Levante: domingo 16 de agosto a las 19:00 horas.

Celta de Vigo-Osasuna: domingo 16 de agosto a las 21:30 horas.

Deportivo-Elche: lunes 17 de agosto a las 21:00 horas.

El resto de partidos aplazados de la primera jornada de Liga son estos: