Messi vuelve a jugar con el Inter Miami tras la muerte de su padre y el recibimiento es emocionante

Leo Messi volvió a jugar con el Inter de Miami días después de la muerte de su padre y la afición americana realizó un emotivo homenaje a la leyenda argentina que está pasando por uno de los días más difíciles de su vida. Horas antes de saltar al césped, el ’10’ se despidió de su padre con un sentido comunicado publicado en las redes sociales en el que incluso dejó una puerta abierta a una posible retirada.

Leo Messi volvió a jugar con el Inter de Miami horas después de despedir a su padre en Rosario y fue recibido con una emocionante ovación por parte de la afición americana. El jugador argentino saltó al campo en el minuto 46 del partido de la Leagues Cup que enfrentó al equipo de Florida contra el Club León y que se saldó con derrota y eliminación del club propiedad de David Beckham. Messi no pudo evitar la derrota en uno de los partidos más duros de su carrera.

We missed you, Messi. Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4 — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

Messi se despide de su padre

«Es un ejemplo. Seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tuvo un compromiso no solo con los jugadores, sino con el club, que fue increíble; nunca había visto eso en mi vida. Lo único que tenemos es que darle las gracias por estar aquí». Estas palabras salieron de la boca de un Carlos Henrique Casemiro que también quiso rendir su particular homenaje hacia la figura de un Leo Messi que horas antes del partido se despidió de su padre con un emotivo publicado en las redes sociales.

Incluso Leo Messi dejó abierta una puerta a la retirada por el temprano fallecimiento de su padre y representante. «Yo sólo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más», llegó a decir en un comunicado en el que confirmó que la enfermedad de su padre se agravó antes del Mundial y su estado de salud fue siendo peor a medida que seguía el campeonato del mundo en Estados Unidos.

«Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar. Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad», contó en la carta publicada en las redes sociales que puedes leer de forma íntegra aquí:

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio; faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí… Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa