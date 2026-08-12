La carta abierta de Leo Messi tras la muerte de su padre: «No puedo creer que te hayas ido»
El futbolista ha emitido un comunicado en su cuenta de Instagram
El argentino revela que la final del Mundial es una espina que tiene clavada y la única conversación que tenían pendiente
Muere Jorge Messi, el padre de Leo Messi, a los 68 años
Leo Messi está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. El jugador perdió a su padre, Jorge Horacio Messi, que falleció a los 68 años en en un hospital de Rosario (Argentina). El futbolista se ha tomado unos días para reflexionar y ha emitido un comunicado en su cuenta de Instagram, donde reconoce que aún no ha asimilado la noticia al 100%: «Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer».
El atacante tenía una relación muy cercana con él y siente que le han faltado muchas cosas por vivir a su lado: «Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos».
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Jorge Messi llevaba meses ingresado y recibiendo atención médica. El jugador destaca que pudo cumplir uno de sus últimos deseos: «Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar».
El argentino no pudo regalarle la cuarta estrella a su padre, pero se alegra de haberlo intentado: «Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés».
Messi deja caer su retirada del fútbol
Una noticia así puede cambiar los planes de una persona de un momento a otro. En ese sentido, el futbolista expone sus dudas sobre su futuro: «No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final».