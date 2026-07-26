El Barcelona sueña con fichar a Kroupi y el Bournemouth pide más de 100 millones

El Barcelona sigue inmerso en la búsqueda de un ‘9’ de garantías. Incluso antes de la marcha de Robert Lewandowski este verano rumbo a Estados Unidos, el club azulgrana tenía claro que Julián Álvarez debía ser su delantero centro para la próxima temporada. Sin embargo, el Atlético de Madrid dio portazo a su ridícula oferta en lo económico y la entidad catalana se vio obligada a explorar otras opciones en el mercado.

Uno de los nombres que ha sonado en los últimos días es el de un desconocido para el fútbol español. Se trata de Junior Kroupi, delantero francés de 20 años que viene de marcar 13 goles en su primera temporada en la Premier League (en 35 partidos). El hecho de no ser una estrella consolidada en la élite ni mucho menos abarata la operación para el Barcelona, ya que el Bournemouth, su actual equipo, pide más de 100 millones por el delantero.

Deco lleva tiempo sondeando este fichaje para el Barça, pero la realidad es que las cantidades que se pagan en Inglaterra indican que el Bournemouth no está dispuesto a perder a su referencia ofensiva, dado que en el propio campeonato inglés sí podría haber equipos interesados que alcancen esos 100 millones. Por eso, los culés tendrán que hacer un esfuerzo extra por el delantero internacional con Francia sub-21.

El futbolista tiene raíces portuguesas, algo que gusta a Deco, director deportivo del Barcelona, y también ha despertado interés en otros grandes clubes como Chelsea, PSG, Arsenal, Bayern de Múnich y Manchester City. El presidente de operaciones del Bournemouth, Tiago Pinto, ha dejado claro que Kroupi no saldrá por menos de esos 100 millones.

No hay negociación

Los ingleses quieren confirmar la seriedad de su proyecto manteniendo a su mejor delantero después de quedar sextos en la pasada Premier, lo que les llevará a debutar en Europa en la 2026-27. Además, el agente de Kroupi, Moussa Sissoko, negó recientemente que el jugador estuviera negociando con el Barcelona. Parece que la del francés es otra vía que se le cierra al equipo blaugrana en su batalla por el ‘9’.