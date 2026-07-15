Poner bolas de papel de aluminio en la lavadora: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

Existen muchas fórmulas o variantes de objetos que se pueden añadir a una lavadora con el fin de mejorar el lavado de nuestras prendas. En este caso vamos a conocer uno de los trucos que han recomendado expertos con el fin de mejorar la calidad de nuestras coladas.

El aluminio es un metal que nos puede ayudar a la mejora mencionada. A través de su manipulación, creando bolas pequeñas de aluminio y metiéndolas en el tambor de la lavadora, podemos conseguir beneficios para nuestro lavado.

Neutraliza la carga eléctrica

Durante el lavado, las prendas se frotan entre ellas constantemente. Este roce genera fricción y acumula energía estática, especialmente en tejidos sintéticos. El aluminio es un metal altamente conductor que absorbe la carga eléctrica, evitando que se quede en la ropa.

Cuando la ropa tiene carga eléctrica estática, actúa como un imán para las pelusas, cabellos y pelos de mascotas. Al neutralizar esta carga con el aluminio, estos residuos de la ropa se desprenden con gran facilidad durante el enjuague y se escapan por el desagüe o se filtran.

Adiós a las arrugas

La carga eléctrica también provoca que las prendas se peguen entre ellas. Al neutralizar la carga, las prendas dentro del tambor se despliegan mejor durante el centrifugado. Gracias a esto, la ropa sale con menos arrugas, lo que nos permite ahorrar tiempo en el planchado de la misma.

Riesgos

Este truco también guarda sus riesgos. El tambor puede llegar a sufrir desgaste cuando, durante los giros a altas revoluciones, las bolitas de aluminio impactan en el tambor, pudiendo arañar el tambor. Para reducir riesgos, es necesario comprobar que las bolas de aluminio quedan perfectamente compactadas para prevenir desprendimientos. Si partes del papel de aluminio se desprenden, pueden viajar por las tuberías internas, dañando la bomba de desagüe o atascando los filtros.