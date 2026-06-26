Poner laurel en la lavadora: el truco de las abuelas que no está respaldado por la ciencia pero funciona

Existen multitud de opciones caseras para la limpieza de nuestro hogar. Para limpiar nuestra ropa existen productos más económicos que los clásicos comerciales, que le pueden dar un olor más natural a nuestra ropa.

El uso de laurel en la lavadora es un remedio casero viral sin validación científica que demuestre su eficiencia desinfectante, pero que posee propiedades antibacterianas in vitro. Uno de sus principales usos es recuperar prendas que se han desteñido al mezclarlas con otras en la lavadora.

Su función principal es de perfume natural. Las cualidades del laurel dentro de la lavadora pasan por ser un desinfectante y desodorizante natural, que neutraliza olores fuertes y mantiene el interior del electrodoméstico libre de moho.

A diferencia de los suavizantes comerciales que enmascaran el olor, el laurel ayuda a eliminar las moléculas responsables del olor a sudor, humedad o tabaco.

¿Cómo aplicarlo correctamente?

Estos son los dos métodos para poder usar el laurel de forma segura.

Para el primer método se necesita una bolsa de red o malla, donde se meten de 3 a 5 hojas de laurel secas dentro de la bolsa para prendas delicadas. La bolsa debe introducirse antes de meter la ropa, al fondo del tambor. El ciclo debe ser corto y con agua templada para que las hojas no se desagan (máximo 30 ºC). Al terminar, saca la bolsa y revisa que no se haya salido ningún trozo.

El segundo método, que se usa sobre todo para recuperar ropa desteñida, usa una infusión. Para este método, pon a hervir un litro de agua con un puñado de hojas de laurel (10 o 12 hojas) durante 15 minutos. Deja que la infusión se enfríe y cuélala con un colador muy fino para eliminar los restos. Introduce la prenda desteñida en un balde con esta agua de laurel templada y déjala reposar durante unas horas. Al final, escurre la prenda y métela en la lavadora en su ciclo habitual.