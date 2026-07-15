Sócrates, filósofo griego, sobre las relaciones: «No hay que dejar que crezca la hierba en el camino de la amistad»

Las enseñanzas de Sócrates siguen siendo una fuente de inspiración más de dos milenios después de su muerte. Entre las frases que se le atribuyen destaca una especialmente significativa sobre las relaciones humanas. «No hay que dejar que crezca la hierba en el camino de la amistad». Este mensaje encaja plenamente con el pensamiento socrático y transmite una idea que hoy respaldan las ciencias de la filosofía y la psicología, ya que las amistades no se mantienen por sí solas, sino que necesitan tiempo, interés y dedicación para perdurar y ser mejores.

El significado de la metáfora

La imagen de la hierba creciendo sobre un camino simboliza para Sócrates el abandono. Cuando un sendero deja de recorrerse, la vegetación acaba cubriéndolo hasta hacerlo casi desaparecer. Aplicada a las relaciones personales, la metáfora recuerda que la distancia, el silencio o la falta de contacto pueden deteriorar incluso las amistades más sólidas si no existe un esfuerzo mutuo por mantener el vínculo.

La amistad es esencial

Para Sócrates, el diálogo era el camino hacia el conocimiento, pero también el fundamento de las relaciones humanas. Su método consistía en conversar, preguntar y escuchar para ayudar a los demás a descubrir la verdad por sí mismos. Esa importancia concedida a la conversación hacía de la amistad un espacio privilegiado para el crecimiento personal y moral.

Siglos después, su discípulo Platón y, especialmente, Aristóteles desarrollaron esta idea al considerar la amistad una de las condiciones indispensables para alcanzar una vida plena. Aristóteles llegó a afirmar en la Ética a Nicómaco, uno de los principales libros de ética, que nadie elegiría vivir sin amigos, aunque poseyera todos los demás bienes.

En una época marcada por las redes sociales y la comunicación instantánea, la reflexión de Sócrates adquiere una nueva dimensión. Tener cientos de contactos no garantiza amistades profundas si no existe un interés genuino por cuidar esos vínculos. Un mensaje, una llamada o una conversación sincera pueden evitar que crezca la hierba entre dos personas.