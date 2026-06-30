Maletas hechas… ¿Y el buen rollo? Tana Rivera y Roca Rey, muy fríos antes de volar a Perú

En su primer viaje público como pareja a Perú, Tana Rivera y Roca Rey han sido captados en una actitud cuanto menos desconcertante en el aeropuerto de Madrid. Lo que prometía ser una escapada marcada por el romanticismo ha terminado dejando, al menos en sus primeras horas, una escena que ha llamado la atención por la aparente frialdad entre ambos.

Las desconcertantes imágenes de Tana Rivera y Roca Rey

Desde que salió a la luz su relación, Tana Rivera y Roca Rey no han dejado de recibir elogios. Y no es para menos: jóvenes, atractivos, discretos y, sobre todo, exitosos en sus respectivas profesiones. Desde el primer momento, este romance acaparó todas las miradas por lo que suponía, entre otras cosas, que la nieta de Cayetana de Alba encontrase el amor en un torero, una profesión muy ligada a su familia, ya que tanto su padre como su tío se han vestido de luces en numerosas ocasiones.

Sin embargo, esta historia de amor tampoco ha estado exenta de polémica. La primera llegó apenas unos días después de hacerse pública su relación. Entonces trascendió que Tana no solo era íntima amiga de la expareja de Andrés, sino que, además, ambas habían compartido piso. Prueba de ello es que el torero acudió hace unos años junto a Marina, su entonces novia, a una fiesta de máscaras organizada por la hija de Eugenia Martínez de Irujo.

A pesar de todo, la pareja ha hecho caso omiso a los comentarios y continúa disfrutando de su relación al margen del qué dirán. Aunque al principio optaron por mantener un perfil discreto, con el paso de los meses han ido compartiendo cada vez más momentos juntos. Hace apenas unos días fue la propia Tana quien publicó en sus redes sociales una romántica imagen en la que ambos aparecían disfrutando de un baño en una charca.

Ahora, a las puertas de las vacaciones de verano, Tana y Andrés han puesto rumbo a Perú, el país natal del diestro. A primera hora de este 30 de junio, la pareja ha sido fotografiada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Para afrontar las largas horas de vuelo, ambos han elegido viajar en clase business, donde han sido captados por las cámaras.

Precisamente, los reporteros presentes en la zona de facturación inmortalizaron a la pareja en una actitud que no pasó desapercibida. Tal y como muestran las imágenes, Tana aparece seria y con gesto adusto, mientras ambos mantienen cierta distancia durante su paso por el aeropuerto. Unas instantáneas que llaman la atención, especialmente porque este viaje podría suponer su presentación oficial ante parte de la familia y el entorno más cercano del torero.

Por el momento, se desconoce el motivo de esa aparente frialdad captada por los fotógrafos y todo apunta a que se trata de un instante puntual. Lo cierto es que la pareja afronta un viaje muy especial que marcará un nuevo paso en su relación y habrá que esperar para comprobar cómo transcurre esta escapada al otro lado del Atlántico.