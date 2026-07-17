¿Habrá pantallas gigantes en Barcelona para ver la final de España en el Mundial 2026?

La Selección española disputa este domingo 19 de julio una cita que inundará las calles de nuestro país. Millones de aficionados seguirán desde sus casas, en establecimientos de ocio o en los puntos públicos habilitados para ello, la final del Mundial 2026 ante Argentina.

Multitud de localidades españolas, de mayor o menor tamaño, permitirán seguir el partido con pantallas gigantes en plazas o recintos, como ya han hecho durante buena parte del torneo. Madrid, Zaragoza, Sevilla o Valencia, entre otras, han llenado sus plazas para vibrar en compañía con los triunfos de la Selección en el Mundial.

Sin embargo, los aficionados a la selección española de Barcelona no han podido celebrar los triunfos de los pupilos de Luis de la Fuente como en el resto de grandes ciudades españolas. El alcalde socialista de la Ciudad Condal, Jaume Collboni, aseguró antes del inicio del Mundial 2026 que sólo instalaría pantallas gigantes para seguir a La Roja si esta alcanzaba la final del torneo.

El consistorio barcelonés mantuvo su postura, pese al furor por la Selección, pero ha cumplido su promesa de colocar pantallas gigantes para seguir el duelo entre España y Argentina por el título de campeón del mundo.

Dónde habrá pantallas gigantes en Cataluña para ver a la Selección

Otros puntos de Cataluña sí han habilitado el seguimiento en lugares públicos de los partidos de la selección española en este Mundial. Por ejemplo, de cara a las semifinales ante Francia, localidades de la provincia de Barcelona como Badalona, Sabadell o Mataró -donde creció Lamine Yamal- sí contaron con pantallas gigantes para seguir el duelo en la noche del martes.

También se podrá seguir la final en estas y otras localidades cercanas a Barcelona (Santa Coloma, Terrassa, Castelldefels…), al igual que en diversos puntos de la provincia de Tarragona; incluida la capital. El Ayuntamiento de Lleida también se ha sumado a la ola favorable a la Selección en Cataluña, mientras que, por el momento, Girona repite su postura de la pasada final de la Eurocopa y no instalará pantallas gigantes para seguir el duelo por el título mundialista entre España y Argentina.

Dónde está la pantalla gigante en Barcelona para ver la final del Mundial 2026

El Ayuntamiento de Barcelona ha tenido que modificar su ubicación prevista para este domingo 19 de julio. El céntrico distrito de Les Corts era el lugar elegido por el consistorio barcelonés para instalar una pantalla gigante para el España-Argentina.

Sin embargo, la gran expectación que ha levantado el partido ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a elegir la Plataforma Marina del Fórum, persiguiendo un mayor aforo. La pantalla gigante, que tendrá unas dimensiones de 8×5 metros, cambiará Les Corts por el distrito de Sant Martí.

El acceso se realizará por la calle de Josep Pla con avenida del Litoral. Los asistentes podrán disfrutar de música en directo y animación desde las 19:00 horas para amenizar la espera antes de la final del Mundial 2026, que arranca a las 21:00 horas.

Este espacio público estará habilitado hasta las 01:00 horas; aunque el largo descanso de 30 minutos y la posibilidad de una prórroga podrían extender este horario. De igual modo, Barcelona se volcará con la Selección para vivir el histórico duelo ante Argentina con el trofeo de campeón del mundo en juego.