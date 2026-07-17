Alsina pronuncia su último monólogo en Onda Cero: «He predicado muy por encima de mis posibilidades»

Carlos Alsina ha pronunciado su último monólogo en Onda Cero. El periodista enfrenta una nueva etapa con la que abandona el primer tramo de Más de Uno, tras 11 años de madrugones y soliloquios matutinos. Los monólogos son parte de la identidad de Alsina como profesional, de cara a su audiencia. Sin embargo, «los viajes terminan», tal y como ha indicado el locutor este viernes.

Para esta ocasión especial, Alsina ha decidido arrancar el monólogo con alusiones a la conocida serie Perdidos. «No fue una serie, fue un fenómeno. Al cabo de seis años, los creadores de la serie estaban tan perdidos ellos mismos que decidieron que había que terminar con aquello. Había que acabar», ha recordado.

No es el final, sino la forma en la que acabó lo que ha centrado el mensaje de Alsina: «El capítulo final levantó una expectación inusitada, casi tan grande como la decepción que provocó en la mayoría de sus seguidores. Pero mira, a mí me gustó. A mí me gustó. Me gustó porque daba igual cómo remataran la serie, ya era imposible que tuviera sentido».

Ese último guion de Perdidos, ha añadido Alsina, contenía un recado de los creadores al público. «Me gustó porque el capítulo era una petición a gritos de los creadores de aquel invento, el grito de petición de ayuda que nos hacían a sus más fervientes partidarios; una petición -dejadnos ir-, un ruego -sed comprensivos- y un mensaje que recorría todo el episodio y que venía a ser este que decía ‘El viaje mereció la pena’». En este punto del monólogo, Alsina ya estaba hablando, también, de sí mismo.

«Lo hemos pasado bien. Hemos vivido momentos muy emocionantes. Sabemos que habéis adquirido el hábito de sintonizar a esta hora el programa, pero en el fondo siempre supimos que nada dura eternamente, que los viajes terminan porque solo así pueden empezar viajes nuevos», ha indicado el periodista.

El viaje de Alsina con Más de Uno ha sido una rutina de «una mañana tras otra, hasta sumar 2.500 mañanas, 2.500 citas», ha subrayado: «Tú y yo a esta hora, 2.500 sermones. Si le sumo los sermones de las 20:00 de la tarde en La Brújula, me salen 5.000».

Tras preguntarse «¿cómo se pone fin a una relación de 11 años?», Carlos Alsina se ha despedido de la audiencia que se conecta tan temprano a Onda Cero con una referencia a esos «5.000 sermones»: «Es la prueba de que he predicado muy por encima de mis posibilidades».

A partir de septiembre, será Rafa Latorre, actual director de La Brújula, quien asuma los madrugones en Más de Uno, mientras que Alsina le dará el relevo para el segundo tramo del programa.