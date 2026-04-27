Camilla Parker Bowles en la Casa Blanca con Carlos III: un ‘look’ con mensaje oculto y el guiño hacia Isabel II

El rey Carlos III y Camilla Parker Bowles están de visita en la Casa Blanca de la mano de Donald Trump y su mujer, Melania Trump. El itinerario de la pareja incluye un día en Nueva York y otro en la zona rural de Virginia, así como las formalidades de una cena en la Casa Blanca y el discurso del rey ante el Congreso. Todo sucede sin haber pasado ni siquiera dos días desde el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos.

El viaje, que se extiende del 27 al 30 de abril, llega en un momento delicado para la relación entre Reino Unido y Estados Unidos, marcada por discrepancias políticas y un contexto internacional bastante complicado. Aun así, el objetivo es claro y se centra en reforzar la relación entre ambos países con una agenda que incluye cena de Estado, discurso ante el Congreso y actos conmemorativos del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

La reina ha lucido varios estilismos, empezando por uno de color morado mientras bajaba del avión y otro, el que más ha destacado, que es el que ha llevado junto a la pareja en el posado oficial. En concreto, lució un vestido blanco de gasa con bordados de cuentas negras de Anna Valentine. Un color escogido a propósito, ya que está asociado históricamente a la diplomacia y la neutralidad, algo que refuerza la imagen de conciliación en un viaje marcado por tensiones. Pero, en esta aparición, Camilla Parker Bowles ha tenido un privilegio que normalmente otras no tienen.

Cuando se posa junto al presidente de Estados Unidos, a la acompañante del visitante no se le recomienda llevar bolso. A pesar de que muchos afirman que es cuestión de protocolo, lo cierto es que responde más a una práctica habitual de la Casa Blanca. Sin embargo, cuando se trata de la monarquía, y más aún la británica, esa norma se desdibuja. En cenas de gala, lo aconsejable es un bolso pequeño y discreto, y los de mayor tamaño, como el Bottega Veneta que ha llevado la reina Camilla, no suelen ser los más recomendados.

Pero el detalle más revelador llegó en forma de joya. Camilla Parker Bowles lució un broche cargado de historia que ya había pertenecido a Isabel II y que utilizó en su primer viaje a Estados Unidos. Un guiño directo a la continuidad institucional, a la tradición y, sobre todo, a la estabilidad de la monarquía británica frente a los vaivenes políticos entre ambos países. No es la primera vez que utiliza su vestuario como lenguaje silencioso, pero sí una de las ocasiones en las que se observa de manera más evidente.

Frente a la teatralidad de otros asistentes en la Casa Blanca de Donald Trump, la mujer de Carlos III apuesta por una sofisticación contenida y muy estratégica, sin estridencias ni riesgos innecesarios que puedan ser motivo de crítica.

Mientras la figura clave, Carlos III, mantiene el papel principal en la interlocución entre gobiernos, Camilla Parker Bowles lo hace a su manera. Su imagen transmite calma, continuidad y cercanía, justo lo que necesita una monarquía que se encuentra en el punto de mira de la prensa internacional y que busca reforzar su papel sin entrometerse demasiado en la escena política actual.