Harry rompe su silencio: «Quiero reconciliarme con mi familia, pero hay gente que no quiere que las cosas funcionen»

Justo el día que los príncipes de Gales se encontraban en Windsor para participar en los actos protocolarios previstos con motivo de la visita de Estado del sultán de Omán, el príncipe Harry volvía a pronunciarse sobre su familia. El duque de Sussex ha concedido una nueva entrevista y nosotros sabemos todo lo que ha contado.

Harry ha hablado sobre el deterioro de su relación con el rey Carlos III y con su hermano Guillermo. Sus palabras dibujan un intento de reconciliación, pero todo hace pensar que el camino no será nada fácil.

«Quiero reconciliarme con mi familia, pero hay gente que no quiere que las cosas funcionen. Yo, en cambio, sí», ha declarado el príncipe. Sus palabras, recogidas por la revista GQ, vuelven a situar la reconciliación familiar en el centro de su discurso. «Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es reconciliarse. Esa es la clave», ha añadido.

La dolorosa ruptura con Guillermo

Harry lleva aproximadamente cuatro años sin hablar con el príncipe Guillermo, una distancia que continúa siendo una de las principales heridas abiertas dentro de la familia real británica. Preguntado directamente por si le duele la situación, el duque de Sussex no ha ocultado sus sentimientos. «Sí, claro», ha respondido.

A partir de ahí, Harry ha tratado de presentar su propia experiencia como un conflicto en el que muchas familias pueden reconocerse. Los desacuerdos entre hermanos o los problemas entre padres e hijos, sostiene, no son exclusivos de los Windsor. «Desde el punto de vista familiar, este es otro tema con el que muchísima gente se siente profundamente identificada. Todos conocemos desacuerdos entre hermanos o distanciamientos entre padres e hijos», ha explicado.

Además, el príncipe asegura que es una cuestión que aparece con frecuencia en sus conversaciones con otras personas. Su historia familiar sigue despertando interés, pero Harry considera que ese interés también puede tener una dimensión más amplia.

«Hay demasiado drama en el mundo»

El mensaje que Harry ha querido trasladar durante la entrevista gira alrededor de una idea: la necesidad de poner fin a los enfrentamientos familiares antes de que las heridas se hagan todavía más profundas. El duque considera que los conflictos pueden prolongarse durante años, pero también que siempre existe la posibilidad de intentar cambiar el rumbo.

«Para mí, ya hay demasiado drama en el mundo y en la vida de cada uno como para seguir arrastrando conflictos familiares», ha afirmado. Con esta reflexión, Harry vuelve a insistir en que no desea perpetuar la disputa que mantiene con algunos miembros de su familia.

Sin embargo, sus palabras vuelven a estar acompañadas de una crítica. Aunque asegura estar dispuesto a acercarse, considera que no todos los implicados tienen la misma voluntad. Esa diferencia de posiciones aparece como uno de los principales obstáculos para alcanzar una reconciliación.

Una herida que viene de lejos

No es la primera vez que Harry expresa públicamente su deseo de recuperar la relación con los Windsor. En mayo de 2025, durante una entrevista con la BBC, el príncipe ya aseguró que quería restablecer los vínculos con su familia después de la ruptura iniciada en 2020, cuando él y Meghan Markle abandonaron sus funciones como miembros activos de la familia real y se trasladaron a Estados Unidos.

«Me gustaría reconciliarme con mi familia. La vida es preciosa», afirmó entonces. Sin embargo, aquella declaración conciliadora convivió posteriormente con nuevas críticas y acusaciones dirigidas hacia distintos miembros de la institución, una combinación que ha complicado todavía más cualquier acercamiento.

Uno de los principales puntos de fricción ha sido la seguridad de Harry y su familia durante sus desplazamientos al Reino Unido. El duque ha cuestionado en varias ocasiones las decisiones relacionadas con su protección y ha señalado a Palacio por su papel en la situación.

Durante aquella entrevista también aseguró que el rey Carlos III había dejado de comunicarse con él debido, precisamente, a las diferencias relacionadas con esta cuestión. «No me imagino llevando a mi mujer y a mis hijos de vuelta al Reino Unido», llegó a admitir, al tiempo que reclamaba una revisión del dispositivo de seguridad que le corresponde cuando visita su país natal.

El impacto de ‘En la sombra’

Harry también aseguró en aquella entrevista que había perdonado a sus familiares por los conflictos acumulados durante los últimos años, aunque reconoció que no estaba seguro de que el sentimiento fuera recíproco. «Hay miembros de mi familia que nunca me perdonarán», afirmó.

En el trasfondo se encuentra también el impacto de En la sombra, la autobiografía publicada por el príncipe en enero de 2023. El libro se convirtió en un fenómeno internacional y expuso la versión de Harry sobre su infancia, su relación con su padre y su hermano y algunos de los episodios más delicados de su etapa como miembro de la familia real.

Años después de que comenzara aquella ruptura, el duque vuelve a colocar la reconciliación sobre la mesa. Harry dice querer recuperar a su familia, pero también admite que existen obstáculos que no dependen únicamente de él. La incógnita es si sus nuevas palabras quedarán en una declaración pública más o si, esta vez, servirán para abrir un camino real hacia el acercamiento con Carlos III y Guillermo.