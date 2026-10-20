El príncipe Harry habla alto y claro sobre la reconciliación con Carlos III y Guillermo: «Yo quiero solucionarlo»

El príncipe Harry ha vuelto a hablar abiertamente sobre la posibilidad de reconciliarse con la familia real británica y ha dejado claro que, por su parte, existe voluntad de solucionar los conflictos que le separan de sus familiares. El duque de Sussex protagoniza una entrevista en vídeo para GQ, dentro de la serie One More Question, en la que conversa con Zach Baron sobre su regreso a Reino Unido, las heridas del pasado y la importancia de dejar atrás los enfrentamientos familiares. En una de sus declaraciones más significativas, el hijo menor del rey Carlos III reconoce que desea recuperar los vínculos perdidos, aunque también admite que no todos están dispuestos a dar ese paso. «Yo quiero solucionarlo, pero hay quienes no quieren. Claro que quiero… Con todo lo que pasa en el mundo, lo más importante es reconciliarse. Esa es la clave», asegura el príncipe, que vuelve a situar su complicada relación con la familia real en el centro de la conversación pública.

La entrevista llega en un momento en el que las relaciones entre Harry, su padre y su hermano, el príncipe Guillermo, continúan marcadas por las diferencias que se hicieron especialmente visibles después de que los duques de Sussex abandonaran sus funciones como miembros activos de la monarquía en 2020 y se instalaran en Estados Unidos. Desde entonces, las declaraciones públicas del matrimonio, la publicación de las memorias del príncipe, Spare, y las distintas entrevistas concedidas por Harry han contribuido a airear las tensiones familiares. Ahora, el duque de Sussex vuelve a expresar su deseo de pasar página y reconoce que algunas de las batallas del pasado ya se han librado. «Nuestra actitud ha cambiado… Se han librado algunas batallas que eran necesarias y con suerte podremos poner punto final. Hay partes del pasado que estoy seguro de que a todos, yo, mi familia y parte de la familia británica, nos gustaría pasar página», afirma en su conversación con GQ.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de One More Question with Zach Baron (@gqonemorequestion)

Sus palabras reflejan una voluntad de dejar atrás los enfrentamientos, aunque no confirman que se haya producido una reconciliación con Carlos III o Guillermo. El príncipe reconoce que para reparar una relación hacen falta dos partes y que no siempre existe la misma disposición para hacerlo. Pese a ello, insiste en que reconciliarse debería ser una prioridad, especialmente ante las dificultades que atraviesa el mundo. La relación con su padre y su hermano sigue siendo uno de los capítulos más delicados de su vida, pero Harry parece decidido a expresar públicamente cuál es su postura y qué espera de cara al futuro.

Más allá de los conflictos familiares, el duque de Sussex también reflexiona sobre cómo ha cambiado su manera de afrontar el pasado y, especialmente, el dolor por la muerte de su madre, la princesa Diana, fallecida en un accidente de tráfico en París en 1997, cuando él tenía 12 años. En la entrevista, Harry recuerda cómo vivió su juventud después de aquella pérdida y cuestiona la imagen que durante años se proyectó de él en los medios de comunicación. «Claro que ya no voy ebrio a las discotecas, ¿es eso lo que se espera de mí? Eso era entretenimiento para muchos, sobre todo para la prensa… Cuando era joven, ¿salía a disfrutar con mis amigos? Claro. ¿Trataba a veces de suprimir la tristeza de haber perdido a mi madre? Sí. ¿Era siempre consciente de ello? Claro que no», explica.

Con esta reflexión, Harry reconoce que durante su juventud hubo momentos en los que no comprendía del todo cómo estaba gestionando el duelo. El príncipe recuerda una etapa de su vida en la que sus salidas nocturnas y su comportamiento se convirtieron en objeto de atención mediática, pero plantea también que detrás de algunas de aquellas actitudes podía existir una tristeza que no siempre sabía identificar. Su testimonio vuelve a poner sobre la mesa la dificultad de crecer bajo el escrutinio público mientras se afronta una pérdida personal de semejante magnitud.

El recuerdo de Diana sigue muy presente en la vida de Harry

El fallecimiento de la princesa Diana marcó profundamente la infancia y la adolescencia del príncipe Harry, que ha hablado en numerosas ocasiones sobre la ausencia de su madre y las consecuencias emocionales que tuvo para él. En esta nueva entrevista, el duque de Sussex explica que su relación con ese recuerdo ha evolucionado con el paso de los años. «Me encanta saber que ahora soy capaz de llevar el recuerdo de mi madre conmigo y mi trabajo, más que sea algo que me agarre o me hunda en la pena», confiesa.

El príncipe parece haber encontrado una manera diferente de convivir con la ausencia, integrando el recuerdo de Diana en su vida cotidiana sin permitir que el dolor ocupe todo el espacio. No se trata de olvidar lo ocurrido, sino de mantener presente a su madre desde otro lugar, con una perspectiva que le permita seguir adelante. Harry reconoce que piensa en ella todos los días y que su recuerdo aparece muchas veces de manera espontánea, a través de un pensamiento breve que resume en unas palabras muy sencillas: «Te echo de menos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de One More Question with Zach Baron (@gqonemorequestion)

También se pregunta cómo habría sido su vida si Diana siguiera viva y qué papel habría desempeñado en su familia actual. «¿Y si siguiese en el mundo? ¿Cómo sería? ¿Y mi familia?», plantea durante la conversación. Son preguntas que, según explica, forman parte de su manera de recordar a su madre y de imaginar cómo habría evolucionado su relación con ella a lo largo de los años. El príncipe no oculta que sigue sintiendo una conexión especial con Diana y que, en determinados momentos de su vida, esa presencia continúa teniendo un significado importante para él. «Hay otras preguntas que las planteo para ella, en busca de alguna respuesta y a veces me responde… Aún mantengo una conexión con ella y sigo sintiendo su energía en determinados momentos y en ciertas etapas de mi vida», añade. Unas palabras con las que muestra la dimensión íntima que conserva el recuerdo de su madre, más de dos décadas después de su muerte, y la forma en la que ha aprendido a convivir con una ausencia que le ha acompañado desde la infancia.