La cruda confesión de Charles Spencer sobre lo que dijo Carlos III tras la muerte de Lady Di: «La olvidaremos lo antes posible»

La muerte de Lady Di conmocionó al mundo entero. El 31 de agosto de 1997, la princesa de Gales fallecía en un accidente de tráfico en París junto a Dodi al-Fayed, poniendo fin a una vida que, desde su entrada en la Familia Real británica, había despertado una fascinación internacional. Casi tres décadas después, su historia continúa generando preguntas y nuevas revelaciones. Ahora es su propio hermano, Charles Spencer, quien ha decidido reconstruir su recuerdo desde una perspectiva íntima en un libro que vuelve a poner el foco sobre la Corona y la prensa británica.

El padre de Amelia y Lady Eliza Spencer acaba de publicar El canto del cisne. Diana, mi hermana, una obra en la que repasa la vida de Diana desde su experiencia familiar y recupera episodios que, según su testimonio, marcaron tanto a la princesa como a quienes la rodearon. Entre los asuntos que aborda figuran la persecución de los fotógrafos, la relación de su hermana con la institución monárquica y las horas posteriores a su fallecimiento. Pero hay un recuerdo que destaca por encima de los demás: las palabras que atribuye al entonces príncipe Carlos tras la muerte de Diana.

En una entrevista en el programa de Sonsoles Ónega, Spencer volvió a denunciar el acoso que sufrió su hermana por parte de los medios de comunicación. «Siempre pensé que los medios de comunicación acabarían matándola», afirmó, en referencia a una presión que, según recuerda, se intensificó con el paso de los años. La exposición pública de Diana no se limitaba a sus apariciones oficiales: también alcanzaba sus vacaciones y los momentos que intentaba compartir con sus hijos lejos de las cámaras.

El hermano de la princesa recuerda que vivió de primera mano algunas de aquellas persecuciones. «En dos ocasiones viajé en un coche con Diana mientras nos perseguían fotógrafos. La primera fue cuando ella tenía 19 años… Ella conducía y le perseguían ocho coches y 12 motocicletas», relató. Spencer también ha descrito aquella etapa como un periodo especialmente difícil para las mujeres que se encontraban bajo el foco público y ha criticado el carácter misógino de parte de la prensa británica.

Tras su divorcio del actual rey Carlos III, la atención mediática sobre Diana no desapareció. Al contrario, su vida sentimental y sus movimientos continuaron alimentando el interés de los fotógrafos. Su hermano recuerda incluso un episodio ocurrido poco antes de su muerte, cuando la princesa se encontraba alojada en su casa y ambos fueron seguidos por periodistas que circulaban a gran velocidad. Un testimonio que vuelve a poner sobre la mesa la presión que rodeó a Diana durante sus últimos años, aunque no permite atribuir por sí solo a los paparazzi la causa del accidente de París.

Charles Spencer recuerda las palabras de Carlos III tras la muerte de Diana

El relato de Spencer también se detiene en la reacción de la prensa británica cuando se conoció la muerte de la princesa. Según su recuerdo, los titulares que hasta entonces habían sido críticos con Diana cambiaron de tono de forma inmediata y comenzaron a presentarla como una figura casi angelical. Para el conde, aquella transformación evidenció una contradicción difícil de olvidar: la mujer que había soportado una enorme presión mediática pasó a ser ensalzada cuando ya no podía defenderse.

En otra entrevista, realizada por el periodista Javi de Hoyos en el programa Corazón, Spencer abordó las teorías que surgieron en torno al fallecimiento de su hermana. Sobre la posibilidad de que existiera una conspiración, su postura es clara: «Puedo asegurarte que nunca he visto evidencias de ninguna conspiración y he estado en primera línea examinando las circunstancias». De este modo, el propio hermano de Diana descarta que sus recuerdos respalden las hipótesis que durante años han rodeado el accidente.

También dedica unas palabras a la reina Isabel II, cuya relación con Diana ha sido objeto de interpretaciones muy distintas. Spencer sostiene que la monarca supo reconocer las cualidades de su hermana, pese a las diferencias generacionales que podían separarlas. «Creo que la reina Isabel siempre entendió que Diana trajo algo especial a la familia real. Aunque perteneciese a una generación anterior y a veces no entendiese su modernidad, la respetaba y sabía que entre sus cualidades estaba la bondad», explicó.

Sin embargo, el recuerdo más duro del libro tiene como protagonista a Carlos III. Spencer recupera una conversación posterior al fallecimiento de Diana en la que, según su versión, el entonces príncipe se refirió al futuro de la memoria pública de su exmujer con unas palabras que le dejaron conmocionado. «Las cinco palabras que aquí importan son: ‘La olvidaremos lo antes posible’. Fueron un shock para mí», aseguró. El conde sostiene que compartió aquella frase con familiares y amigos en su momento y que no duda de que se pronunció. Una afirmación que debe entenderse como el testimonio personal de Spencer y que ha generado controversia.

Casi treinta años después de la muerte de Diana, su hermano vuelve así sobre una de las etapas más dolorosas de su vida. Su libro no solo pretende reivindicar la memoria de la princesa, sino también dejar constancia de cómo vivió desde dentro una historia que trascendió a su familia y se convirtió en un capítulo decisivo de la monarquía británica. Y, entre sus recuerdos, el episodio que atribuye a Carlos III vuelve a situar la relación entre ambos en el centro del debate.